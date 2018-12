La première saison du WTCR en chiffres

Voici les chiffres clé de la saison inaugurale du WTCR - FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO.

Courses :30

Pilotes sur toute la saison :30

Equipes sur toute la saison :12

Pilotes wildcards:16

Départements clients de constructeurs représentés :7

Nationalités représentées :18



Pilotes victorieux :15

Départements constructeurs victorieux :7

Pilotes ayant décroché un podium:20

Equipes ayant décroché un podium :12



Le plus de victoires :5 (Gabriele Tarquini)

Le plus de deuxièmes places :5 (Aurélien Comte, photo)

Le plus de troisièmes places :6 (Yvan Muller)

Le plus de pole positions:6 (Thed Björk)

Le plus de meilleurs tours :5 (Gabriele Tarquini)

Le plus de tours menés :73 (Gabriele Tarquini)

Le plus de points marqués :306 (Gabriele Tarquini)

Le plus de résultats consécutifs dans les points :10 (Jean-Karl Vernay)

Le plus de courses terminées:26 (Mato Homola and Pepe Oriola)

Le plus de résultats dans le top 10 :20 (Pepe Oriola)



Écartde points entre le premier et le deuxième du championnat pilotes :3

Écartde points entre le premier et le deuxième du championnat équipes :3



Piste la plus longue :Nürburgring Nordschleife, 25.378 kilometres

Piste la plus courte :Circuit Moulay El Hassan, 2.971 kilometres



Course la plus longue :Portugal Race 1, 2h36m58.962s

Course la plus courte :Slovakia Race 2, 19m54.840s



Course la plus rapide (vitesse moyenne):Allemagne course 3, 169.1 km/h

Course la moins rapide (vitesse moyenne):Maroc course 1, 123.7 km/h



Plus grande marge pour le vainqueur :Jean-Karl Vernay, China-Wuhan Course 1, +4.913 s

Marge la plus réduite pour le vainqueur :Yvan Muller, Allemagne course 1, +0.331s



Pilote le plus jeune avant la première manche :Benjamin Lessennes (18 ans, 9 mois, 9 jours)

Pilote le plus âgé avant la première manche:Gabriele Tarquini (56 ans, 1 mois, 5 jours)



415:jours passés par Tiago Monteiro entre son accident en essais et son retour à la compétition au Japon.



0.0002s:écart entre Frédéric Vervisch (troisième) et Thed Björk (quatrième), Slovaquie Course 3



2:meilleur résultat pour un pilote wildcard, signé par Dániel Nagy (Hongrie course 2)

150:le OSCARO Repair Time a totalisé 150 minutes

170:le nombre d'abandons enregistrés lors de la saison 2018

366:nombres de tours couverts en course en 2018

1764,834:kilomètres couverts en course lors de la saison 2018

3664:nombre de points ditribués



Informations additionnelles du site :https://www.teamoscaro.com/le-journal/le-wtcr-oscaro-2018-en-chiffres/

