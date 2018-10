La qualification héroïque de Oriola récompensée par une deuxième place en WTCR en Chine

Pepe Oriola a été récompensé pour son éblouissant effort de dernière minute qui lui a permis d'arracher la deuxième place lors de la course 1 lors de la WTCR Race of China-Wuhan, où il a converti sa position de départ en deuxième place derrière le vainqueur Jean-Karl Vernay.

Arrivé à Wuhan après un week-end difficile à Ningbo, le pilote du Team OSCARO by Campos Racing sur sa Cupra était déterminé à reprendre le terrain perdu en WTCR – FIA World Touring Car Cup presenté par OSCARO.



Après avoir terminé deuxième derrière Jean-Karl Vernay, l'Espagnol a indiqué qu'il était "heureux", ajoutant : "Après Ningbo, qui était vraiment difficile pour nous, nous avons réussi à être de retour. Hier, cela s'est vraiment bien passé avec le meilleur chrono des premiers essais libres, mais en qualification aujourd'hui j'ai eu du mal à aligner tous les secteurs ensemble. Mais finalement je l'ai fait sur le dernier tour. En course, je suivais juste Jean-Karl et j'ai eu de la chance que Yann [Ehrlacher] était occupé à se défendre contre Gordon [Shedden] pendant un bon moment. Il était bien plus rapide que moi."

