La quête d’un nouvel Ehrlacher pour le WTCR a débuté pour le M Racing

La nouvelle équipe de TCR Europe, le M Racing, veut former un autre jeune talent après avoir lancé Yann Ehrlacher, alors que la structure française se prépare pour la nouvelle saison.

M Racing, la structure associée au Yvan Muller Racing lors du WTCR / OSCARO 2018, avec en prime la place de vice-champion pour Yvan Muller et le titre par équipe en WTCR - FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO, a engagé deux pilotes français débutant en supertourisme pour le championnat européen cette saison.



Nelson Panciatici, 30 ans, et Natan Bihel, 19 ans, défendront ainsi les couleurs de l'équipe française dirigée par Justine Monnier.



Ayant soutenu le début de carrière de Yann Ehrlacher, M Racing veut désormais trouver un autre pilote et lui permettre de suivre les traces du jeune talent tricolore, neveu d'Yvan Muller.



"La mission de notre équipe est de former de jeunes pilotes et les emmener au top niveau de la compétition, comme nous l'avons fait avec Yann Ehrlacher", a déclaré Justine Monnier, en photo.



M Racing alignera deux Hyundai i30 N TCCR pour Bihel et Panciatici.

