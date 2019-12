La règle du poids modifiée et le classement rookies lancé en WTCR

Le Règlement Sportif FIA a été modifié pour 2020. Les principaux changements sont expliqués ci-dessous.

Le calcul du lest de compensation basé sur les chronos en qualifications uniquementLors de la saison 2020, les temps au tour réalisés en course ne seront plus pris en compte dans le calcul du lest de compensation ; par conséquent, seuls les chronos qualificatifs compteront. De plus, le calcul sera fait sans prendre en compte l'effet du lest. Le temps au tour sera ainsi corrigé selon le lest des manches précédentes.



Cette modification du Règlement Sportif a pour but de dissuader les écuries – ainsi que les ingénieurs des marques clientes – de demander aux pilotes de rouler moins vite en course afin de limiter le poids supplémentaire pour le week-end suivant. Le résultat voulu est donc un meilleur spectacle, puisque les pilotes s'attaqueront à chaque tour pour tenter de gagner des places, au lieu de piloter avec une stratégie liée au lest à l'esprit. Le calcul du lest sera plus précis, fluctuera moins et sera proche des performances réelles de chaque voiture.



Le classement des rookies va révéler de nouveaux talentsLes pilotes âgés de 23 ans et moins le 1er janvier 2020 n'ayant pas participé à plus de trois meetings WTCR seront classés dans le nouveau championnat des rookies, qui est créé afin de mettre en lumière les performances des jeunes pilotes en WTCR.

