La réussite finalement du côté de Farfus en WTCR

Augusto Farfus a signé son premier podium en WTCR - FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO à la force du poignet - remontant de la 10e à la 3e place dans la Course 2 sur la Nordschleife du Nürburgring.

Après s'être vu privé d'un podium lors de la WTCR Race of Netherland lorsqu'il a reçu l'ordre de céder sa place à son équipier Norbert Michelisz, le Brésilien Farfus s'est retrouvé face à lui-même et a réussi à se hisser sur la dernière marche du podium."



"Partir de la 10e place et monter sur le podium n'est pas facile, surtout ici, car ce n'est pas un circuit sur lequel il est facile de doubler ", a déclaré le pilote du BRC Hyundai N LUKOIL Racing Team. "J'ai été compétitif tout le week-end, mais pas je n'ai pas eu assez de réussite".



"Aujourd'hui, nous avons eu de la réussite et nous avons eu un bon rythme en course. C'était opportuniste de profiter de certaines situations, mais il faut être là et je suis content de ce que j'ai accompli."



Farfus semblait sur le point de terminer en-dehors du top 3 jusqu'à ce qu'un accrochage entre Rob Huff et Gabriele Tarquini éliminait le Britannique et ne permette au Brésilien de se hisser au quatrième rang, avec Tarquini dans le viseur.



"J'ai repéré Gabriele, j'ai pris son aspiration. C'est ce qui a fait la différence", a déclaré Farfus après coup.



Farfus, dont les exploits ont été diffusés par Fox Sports 2 au Brésil, s'est vu priver d'un autre résultat dans les points dans la Course 3 après qu'un contact en début de course ne le contraigne à l'abandon.

