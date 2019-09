La saison 2019 de WTCR de Ceccon en chiffres

Kevin Ceccon, l'un des pilotes du WTCR - FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO, a 26 ans aujourd'hui.

Voici la saison 2019 WTCR / OSCARO de l'Italien en chiffres.



21 : Ceccon a pris le départ des 21 courses WTCR / OSCARO tenues jusqu'à présent en 2019.

6 : Il a obtenu son meilleur résultat en qualifications avec une sixième place

0 : Alors qu'il a gagné en 2018, il n'a pas encore gagné ou mené un tour en 2019.

3 : Cependant, il a terminé sur le podium avec la troisième place, son meilleur résultat cette année.

1 : Il a signé un tour le plus rapide

62 : Jusqu'à présent, l'Italien a marqué 62 points.

18 : Il occupe la 18e place au classement des pilotes du WTCR / OSCARO.

16 : Ceccon a gagné 16 positions alors qu'il est remonté de la 25e à la neuvième place dans la Course 3 de la WTCR Race of China.

7000 : Ceccon a parcouru quelque 7000 kilomètres à vélo dans le cadre de son programme de remise en forme.

31 : Son Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR porte le numéro 31

