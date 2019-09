La saison 2019 de WTCR : Manches 1-3, Maroc

Thed Björk s'est illustré avec une victoire historique en Course 3 à la WTCR AFRIQUIA Race of Morocco – la première dans une compétition mondiale de la FIA par un constructeur chinois.

Au volant d'une Lynk & Co 03 TCR développée par Geely Group Motorsport (Chine), Björk a hérité de la première place détenue par son coéquipier Yvan Muller et a résisté à une pression intense du poleman DHL Frédéric Vervisch pour succéder à Esteban Guerrieri et Gabriele Tarquini en tant que vainqueur dans les rues de Marrakech.



Guerrieri a triomphé en Course 1 pour ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, tout comme le Champion 2018, Tarquini, en Course 2 pour BRC Hyundai N Squadra Corse.



Björk et le rookie WTCR / OSCARO Néstor Girolami, coéquipier de Guerrieri chez Honda, ont rejoint l'Argentin sur le podium de la Course 1, puis le pilote Leopard Racing Team Audi Sport Jean-Karl Vernay et Yann Ehrlacher ont fini deuxième et troisième derrière Tarquini en Course 2.



Derrière Vervisch qui s'est classé deuxième en Course 3, le pilote PWR Racing CUPRA Mikel Azcona a fait des débuts flamboyants en WTCR / OSCARO : l'Espagnol, champion de TCR Europe, a pris la troisième place.



Mais c'est Björk qui a quitté le Maroc en tête de la #ROADTOMALAYSIA, où la saison 2019 s'achèvera en décembre, avec cinq points d'avance sur Guerrieri. ALL-INKL.COM Münnich Motorsport était en tête du championnat des pilotes avec 12 unités de marge sur Cyan Racing Lynk & Co.



Le héros local Mehdi Bennani, quant à lui, a connu des émotions mitigées. Après deux abandons, le Marocain a rebondi avec la 12e place en Course 3 et le TAG Heuer Best Lap Trophy dans sa Volkswagen Golf GTI TCR du Sébastien Loeb Racing.



DHL Pole Position Course 1 :Esteban Guerrieri (ARG) Honda Civic Type R TCR

Vainqueur Course 1 :Esteban Guerrieri (ARG) Honda Civic Type R TCR

Meilleur tour Course 1 :Attila Tassi (HUN) Honda Civic Type R TCR



DHL Pole Position Course 2 :Nicky Catsburg (NLD) Hyundai i30 N TCR

Vainqueur Course 2 :Gabriele Tarquini (ITA) Hyundai i30 N TCR

Meilleur tour Course 2 :Rob Huff (GBR) Volkswagen Golf GTI TCR



DHL Pole Position Course 3 :Frédéric Vervisch (BEL) Audi RS 3 LMS

Vainqueur Course 3:Thed Björk (SWE) Lynk & Co 03 TCR

Meilleur tour Course 3 :Mehdi Bennani (MAR) Volkswagen Golf GTI TCR



TAG Heuer Best Lap Trophy :Mehdi Bennani (MAR) Volkswagen Golf GTI TCR

TAG Heuer Meilleur Pilote :Thed Björk (SWE) Lynk & Co 03 TCR

