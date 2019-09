La saison 2019 de WTCR : Manches 16-18, Portugal

Auteur d'une victoire émouvante à domicile en WTCR / OSCARO dans les rues de Vila Real, Tiago Monteiro était le héros du Portugal.

Monteiro, qui a subi des blessures graves à la tête et au cou dans un accident en essais en septembre 2017 et s'est battu pour s'en remettre, a pris la tête quand son coéquipier Attila Tassi, également pilote Honda chez KCMG, a rencontré un problème de bougie. Monteiro a gardé son sang-froid et a remporté sa première victoire depuis son triomphe en Hongrie il y a deux ans.



“Dieu sait combien nous avons travaillé pour cela,” s'est ému Monteiro. “L'accident il y a deux ans – vous ne pouvez pas savoir à quel point nous avons travaillé dur pour revenir. J'en ai toujours rêvé, mais que ça devienne réalité... c'est incroyable. Je suis très triste pour Attila qui aurait pu remporter sa première victoire, mais j'avais un ange gardien, comme à l'hôpital. J'ai perdu ma concentration dans les deux derniers tours, qui étaient probablement les plus durs de ma carrière.”



Derrière Monteiro, Yvan Muller s'est classé deuxième pour Cyan Racing Lynk & Co et a été rejoint sur le podium par son neveu Yann Ehrlacher au volant d'une seconde Lynk & Co 03 TCR. Après la course, Muller a expliqué que prendre le départ avait été une décision difficile suite au décès d'un technicien de l'équipe la veille. Les deux pilotes lui ont rendu hommage suite au podium, tandis qu'une minute de silence été observée sur la grille avant la Course 2.



Suite à sa victoire en Course 1 devant Ehrlacher et Augusto Farfus, le pilote BRC Hyundai N Squadra Corse Norbert Michelisz a quitté Vila Real avec un déficit de 24 points sur Esteban Guerrieri (ALL-INKL.COM Münnich Motorsport) sur la #RoadToMalaysia, malgré un abandon en Course 2 et une neuvième place seulement en Course 3.



Guerrieri a signé son meilleur résultat du week-end avec la troisième place lors de la seconde manche avec sa Honda, tandis que son coéquipier Néstor Girolami a marqué d'autres points précieux, sixième en Course 3.



Mikel Azcona a remporté sa première victoire en WTCR / OSCARO devant Ma Qinghua et Guerrieri, sans oublier le TAG Heuer Best Lap Trophy, lors de la seconde course. Ma s'était élancé de la pole position grâce à la grille inversée et menait, mais une erreur dans le tour 'joker' lui a coûté un temps précieux, et il a rétrogradé au second rang.



Rob Huff (SLR VW Motorsport) a montré son talent sur les circuits urbains avec la quatrième place en Course 1 et la cinquième en course 3. Nicky Catsburg, lui, s'est classé deux fois dans le top 5 pour BRC Hyundai N LUKOIL Racing Team. Enfin, Jean-Karl Vernay a fini quatrième pour Leopard Racing Team Audi Sport en Course 2.



DHL Pole Position Course 1 :Norbert Michelisz (HUN) Hyundai i30 N TCR

Vainqueur Course 1 :Norbert Michelisz (HUN) Hyundai i30 N TCR

Meilleur tour Course 1 :Yann Ehrlacher (FRA) Lynk & Co 03 TCR



DHL Pole Position Course 2:Ma Qing Hua (CHN) Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR

Vainqueur Course 2 :Mikel Azcona (ESP) CUPRA TCR

Meilleur tour Course 2 :Mikel Azcona (ESP) CUPRA TCR



DHL Pole Position Course 3 :Attila Tassi (HUN) Honda Civic Type R TCR

Vainqueur Course 3: Tiago Monteiro (PRT) Honda Civic Type R TCR

Meilleur tour Course 3 :Mikel Azcona (ESP) CUPRA TCR



TAG Heuer Best Lap Trophy :Mikel Azcona (ESP) CUPRA TCR

TAG Heuer Meilleur Pilote :Yann Ehrlacher (FRA) Lynk & Co 03 TCR

