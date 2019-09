La saison 2019 de WTCR : Manches 4-6, Hongrie

Le WTCR / OSCARO nous a offert un week-end de courses passionnantes, pleines de suspense, alors qu'une double victoire de Néstor Girolami au volant d'une Honda le propulsait en tête sur la #RoadToMalaysia.

Tandis que l'Argentine se réjouissait, les milliers de fans hongrois ont dû se contenter de la deuxième place du héros local Norbert Michelisz, après la victoire de Gabriele Tarquini en Course 3 aux dépens de son coéquipier chez BRC Hyundai N Squadra Corse.



Comme en 2018, Michelisz s'est élancé de la DHL Pole Position mais n'a pas été capable de maintenir Tarquini – champion en titre WTCR / OSCARO – derrière lui.



Après avoir fini troisième en Course 1 pour s'emparer de la tête du classement général, Esteban Guerrieri s'est classé cinquième en Course 2 avant d'être contraint à l'abandon en Course 3. Un problème électrique a provoqué une perte de puissance momentanée et la situation n'a fait qu'empirer pour le pilote ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, qui a définitivement jeté l'éponge en raison d'une direction endommagée, conséquence directe de dégâts subis en Course 2.



Yvan Muller a signé son premier podium 2019 avec la deuxième place en Course 1, tandis que son neveu et coéquipier chez Lynk & Co, Yann Ehrlacher, a pris la troisième place lors d'une Course 3 qui, comme la Course 2, a eu lieu sur une piste humide.



Jean-Karl Vernay a pris le départ de la Course 2 à grille inversée depuis la DHL Pole Position mais a manqué son envol en raison d'un problème d'embrayage. Il a fini deuxième devant Daniel Haglöf, qui courait au Hungaroring pour la première fois, le Suédois signant le deuxième podium de la saison pour PWR Racing, juste devant son coéquipier CUPRA Mikel Azcona, qui s'est également classé quatrième en Course 3.



Aurélien Panis était cinquième en Course 1 pour Comtoyou DHL Team CUPRA Racing. Thed Björk, qui est arrivé en Hongrie en leader du championnat, a réalisé son meilleur résultat du week-end avec la cinquième place en Course 3. Rob Huff a remporté le TAG Heuer Best Lap Trophy grâce à sa performance en Course 3 au volant de sa Volkswagen Golf GTI TCR du SLR.



DHL Pole Position Course 1 :Néstor Girolami (ARG) Honda Civic Type R TCR

Vainqueur Course 1 :Néstor Girolami (ARG) Honda Civic Type R TCR

Meilleur tour Course 1 :Frédéric Vervisch (BEL) Audi RS 3 LMS



DHL Pole Position Course 2 :Jean-Karl Vernay (FRA) Audi RS 3 LMS

Vainqueur Course 2 :Néstor Girolami (ARG) Honda Civic Type R TCR

Meilleur tour Course 2 :Attila Tassi (HUN) Honda Civic Type R TCR



DHL Pole Position Course 3 :Norbert Michelisz (HUN) Hyundai i30 N TCR

Vainqueur Course 3 :Gabriele Tarquini (ITA) Hyundai i30 N TCR

Meilleur tour Course 3 :Rob Huff (GBR) Volkswagen Golf GTI TCR



TAG Heuer Best Lap Trophy :Rob Huff (GBR) Volkswagen Golf GTI TCR

TAG Heuer Meilleur Pilote :Néstor Girolami (ARG) Honda Civic Type R TCR

The post La saison 2019 de WTCR : Manches 4-6, Hongrie appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.