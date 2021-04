Hyundai Motorsport a désigné un quatuor de pilotes de haute volée pour disputer le tout nouveau championnat 100% électrique, le PURE ETCR, en 2021.

Les stars du WTCR d'hier (John Filippi et Augusto Farfus) et d'aujourd'hui (Jean-Karl Vernay), ainsi que le vainqueur de course en FIA World Touring Car Championship WTCC, Tom Chilton, qui comptent réunis 11 titres de champion et plus de 50 victoires majeures en voitures de tourisme, piloteront la toute nouvelle Hyundai Veloster N ETCR lors des cinq manches de la série PURE ETCR, qui débutera à Vallelunga, en Italie, du 18 au 20 juin.Farfus a dirigé le développement de la Veloster N ETCR depuis qu'il a été annoncé comme son pilote d'essai et de développement en 2020. Le Brésilien de 37 ans a concouru avec une Hyundai en WTCR en 2019 et a remporté 15 courses dans le championnat WTCC qui l'a précédé.Le Français Vernay, 34 ans, a rejoint Farfus en tant que pilote d'essai ETCR plus tôt cette année et compte cinq victoires en WTCR ainsi que le titre en Trophée WTCR à son actif. Il combinera sa campagne PURE ETCR avec une campagne en WTCR au volant d'une Hyundai Elantra N TCR alignée par l'équipe Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing.Le Britannique Tom Chilton, 36 ans, a passé presque toute sa carrière en voitures de tourisme et a remporté le Trophée WTCC pour les équipes et les pilotes indépendants en 2017, un sacre qui suivait son titre en indépendant en British Touring Car en 2010.Filippi, quant à lui, a participé à la saison inaugurale du WTCR en 2018 et a terminé vice-champion du TCR Europe l'an passé au volant d'une Hyundai i30 N TCR.Tous les quatre rouleront sur la Hyundai Veloster N ETCR, qui a été l'année dernière la première voiture à être entièrement intégrée au groupe motopropulseur ETCR qui comprend une batterie de 500 kW de Williams Advanced Engineering qui a produit une puissance de pointe équivalente à un stupéfiant 670 ch.Pour l'article complet, rendez-vous sur : https://www.pure-etcr.com/hyundai-names-fab-four-for-pure-etcr-campaign/