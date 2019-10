Thed Björk attend la WTCR JVCKENWOOD Race of Japan avec impatience, car il aime la “grande tension” qu'engendre une lutte pour le titre.

Bien que le pilote Cyan Racing Lynk & Co ait glissé de la troisième à la quatrième place du classement général à la WTCR Race of China le mois dernier, il s'inspire de la manière dont son coéquipier Yvan Muller a “rebondi” dans la course au titre, alors qu'il reste trois week-ends et neuf courses à disputer en cette saison 2019 de WTCR – FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO.



“Je suis vraiment dans la bataille finale désormais,” déclare Björk. “Yvan a extrêmement bien rebondi, mais les choses deviennent plus difficiles. Même si l'écart de points est similaire à ce qu'il était au début de l'année, tout se focalise sur les petits détails. C'est ce que j'aime, j'aime la grande tension à la fin et je suis content de continuer à me battre jusqu'au bout.”



Le Suzuka Circuit East Course est inconnu pour un certain nombre de pilotes WTCR / OSCARO, et le Suédois Björk, champion 2017 FIA World Touring Car, n'y fait pas exception.



“J'ai vu les images de la dernière fois que le WTCC y est allé. Cela ressemblait à un train, mais quand nous arriverons avec [près de] 30 voitures, tout peut arriver, même si c'est un circuit court. Plus nous serons proches de la fin [de la saison], plus il y aura de tactiques, mais on verra. Le spectacle sera au rendez-vous, et le WTCR a montré être plein de batailles serrées avec ces voitures [TCR].”



La WTCR JVCKENWOOD Race of Japan aura lieu les 26 et 27 octobre.

The post La tension de la course au titre WTCR enthousiasme Björk appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.