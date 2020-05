La toute nouvelle Cupra Leon Competicion parée pour l’action du WTCR

-

La toute nouvelle Leon Competición tentera de décrocher d'autres succès pour CUPRA en WTCR - FIA World Touring Car Cup en 2020.

Le directeur de la compétition de CUPRA, Jaime Puig, a déclaré qu'il n'y aurait aucun changement dans les accords concernant le soutien technique de la société, qui a aidé Pepe Oriola et Mikel Azcona à remporter une victoire chacun avec la CUPRA TCR en 2018 et 2019 respectivement.



Puig a déclaré : "Comme ces dernières saisons, CUPRA va continuer à soutenir ses clients avec un soutien technique et une assistance technique, dans une compétition qui n'est pas pour les équipes d'usine et, par conséquent, notre présence dépend des clients."



"Tant dans le cas du WTCR que dans les autres championnats, nous devrons attendre de connaître les programmes définitifs pour savoir combien de CUPRA Leon Competición seront en piste, mais aujourd'hui nous pouvons dire que nous avons confirmé la présence d'équipes avec notre nouveau modèle dans les principaux championnats, tels que le WTCR, le TCR Europe, le TCR Scandinavie, le TCR Italie, le TCR Allemagne, le VLN ou les 24 H Series".



Alors que le début de la saison WTCR 2020 a été retardé en raison de la pandémie de coronavirus, Azcona, qui a fait part de son désir de continuer à concourir dans la catégorie TCR, a impressionné par ses talents de pilote en ligne dans la série Esports WTCR Beat the Drivers.



Parmi les projets d'Azcona pour l'année à venir, Puig a ajouté : "C'est un pilote affilié à la marque et, à ce titre, il teste et participe au développement de la CUPRA Leon Competición. Sa saison n'est pas encore définie".

