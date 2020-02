CUPRA a dévoilé sa toute nouvelle Leon Competición, conçue pour rouler en WTCR – FIA World Touring Car Cup.

Lancée hier en Espagne aux côtés de la CUPRA e-Racer sœur, destinée au PURE ETCR, la Leon Competición de spécification TCR a été “conçue pour concourir au plus haut niveau et rendre compétitives ses écuries, ayant été développée spécialement pour correspondre à la réglementation technique et aux requêtes du TCR”, selon le directeur sportif de CUPRA Racing, Jaime Puig.



La CUPRA Leon Competición, qui a fait l'objet d'essais et d'un développement approfondis, inclut une carrosserie qui apporte “des améliorations significatives de l'efficacité aérodynamique, l'aidant à traverser l'air et augmentant l'appui”.



Le communiqué de presse de CUPRA Racing continue ainsi : “Une géométrie cinématique totale sur les deux essieux, utilisant des pièces légères et répartissant mieux le poids, et une architecture électronique spécifique à CUPRA qui est moins lourde, plus robuste, personnalisable et modulaire”.



Propulsée par un moteur turbo deux litres, la Leon Competición peut atteindre 100 km/h en 4,5 secondes et a une vitesse de pointe de 260 km/h.



Les voitures précommandées seront disponibles aux nouveaux quartiers généraux de CUPRA Racing à partir du mois d'avril.



La CUPRA Leon Competición remplace la CUPRA TCR utilisée par les Espagnols Pepe Oriola et Mikel Azcona, vainqueurs de courses WTCR en 2018 et 2019 respectivement.

The post La toute nouvelle Leon Competición de spécification WTCR dévoilée appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.