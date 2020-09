Avant même que les protocoles COVID-19 ne soient finalisés, le promoteur du WTCR, Eurosport Events, en partenariat avec la FIA, avait procédé à des ajustements importants en réponse à la pandémie en introduisant un calendrier de courses uniquement européen et en mettant en œuvre un certain nombre de mesures de réduction des coûts.



Si ces changements ont permis de porter la liste des engagés à l'année à un nombre impressionnant de 20 voitures, tous les efforts pour atteindre un nombre aussi élevé auraient été déployés sans les pratiques de travail strictes imposées par le COVID-19.



Sous la direction du président de sa commission médicale, le professeur Gérard Saillant, la FIA, l'organe directeur du sport automobile mondial, a élaboré des protocoles et des procédures pour gérer le risque associé à la reprise du sport automobile dans le contexte des contraintes de la pandémie COVID-19.



Essentiellement, les protocoles de l'annexe S et les enseignements tirés des récents événements du championnat du monde de Formule 1 de la FIA ont été traduits dans le cadre du WTCR pour coïncider avec la reprise de la compétition d'un certain nombre d'événements réglementés par la FIA.



Le champ d'application élargi de l'annexe S du Code Sportif International, approuvé le 1er septembre par le Conseil Mondial du Sport Automobile, comprend les mêmes mesures sanitaires clés : distanciation sociale obligatoire, pré-test PCR, port de masques faciaux et hygiène des mains, création de groupes et sous-groupes d'équipes, avec une mise en œuvre adaptée à une structure organisationnelle plus petite. Elles sont conçues pour limiter le risque de transmission du COVID-19. Des procédures de traçage sont également en place, ainsi que des mesures de confinement en cas de suspicion de cas.



De même, les procédures de podium et les conférences de presse se déroulent sous des formats modifiés. Les mesures varieront d'un cycle à l'autre et dépendront des directives et des réglementations émises par les autorités sanitaires locales compétentes.



La FIA est la première fédération sportive internationale à avoir repris ses activités au niveau international grâce à des protocoles sanitaires stricts.



Cet article a été publié pour la première fois surFIA.com. L'appendice S est disponibleici.