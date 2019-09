La version East Course du circuit de Suzuka accueillera les pilotes du WTCR

Le Suzuka Circuit East Course accueillera les pilotes qui participeront à la course WTCR JVCKENWOOD Race of Japan du 25 au 27 octobre.

Avec les courses 1 et 2 qui se dérouleront sur 24 tours, et la course 3 qui couvrira 28 tours, la #WTCR2019SUPERGRID sera presque constamment sous les yeux des spectateurs en tribunes. Pour les téléspectateurs qui regardent les retransmissions en direct dans le monde entier, on peut s'attendre à des courses disputées.



Utilisé pour la WTCC Race of Japan entre 2011 et 2013, le tracé de 2.243 kilomètres présente le légendaire First Turn - un classique en descente à droite où Ayrton Senna et Alain Prost sont entrés en collision lors du Grand Prix du Japon en 1990. Il comprend également les enchaînements du S Corner et une section du Dunlop Corner avant qu'il ne s'élance à droite sur la ligne droite de départ et d'arrivée bien connue.



La décision de passer du circuit de Suzuka au East Circuit respecte les exigences de sécurité de la FIA et a été prise conjointement par l'opérateur du circuit et le promoteur de l'événement Mobilityland, et le promoteur du WTCR / OSCARO, Eurosport Events.



Cette décision a été prise en raison du fait que les portions du grand circuit sont bordées de barrières de sécurité en uréthane. Bien que celles-ci soient obligatoires pour les épreuves de moto validées par la FIM, elles ne sont pas conformes à l'homologation rigoureuse du circuit par la FIA pour les courses automobiles.



En raison du fait qu'il n'y a pas assez de temps pour enlever les barrières d'uréthane en place autour du long circuit avant l'épreuve de WTCR - FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO et les réinstaller ensuite en raison d'autres activités sur circuit, le parcours Est beaucoup plus court sera utilisé à la place.



Kaoru Tanaka, président de Mobilityland Corporation, a déclaré : "Afin d'organiser le WTCR et la Super Formula le même week-end et de les appeler les 4 & 4 Races, trois parties - la FIA, Eurosport Events et Suzuka Circuit - ont discuté depuis l'année dernière du meilleur format de course pour cette épreuve. Nous sommes profondément reconnaissants à la FIA d'avoir approuvé ce nouveau tracé. Nous supprimerons les barrières d'uréthane afin de nous conformer à la norme de sécurité de la FIA, mais en même temps, nous serons en mesure de faire en sorte que la course soit plus divertissante. C'est la raison pour laquelle nous sommes parvenus à un accord."



"Le WTCR est une série passionnante avec des courses particulièrement excitantes. Sur le parcours Est, les spectateurs pourront voir les voitures se frotter les unes aux autres dans les différents virages et profiter de l'ambiance unique du site. Nous savons que ce sera un week-end excitant pour les fans de sport automobile."



François Ribeiro, responsable d'Eurosport Events, le promoteur du WTCR / OSCARO a déclaré : "La sécurité est toujours la considération numéro un. L'utilisation du parcours Est garantit que la WTCR Race of Japan ira de l'avant puisqu'il est possible de changer trois kilomètres de barrières en uréthane dans le temps limité qui est disponible avant et après le week-end de course prévu. Le parcours Est est un tracé éprouvé pour les courses de World Touring Car, et nous attendons avec impatience de l'action en piste."

