La victoire à Suzuka en WTCR est un souvenir, mais juste un souvenir, explique Ceccon

La victoire retentissante sur la WTCR JVCKENWOOD Race of Japan la saison dernière est derrière lui, et ce qui compte pour le jeune pilote italien, c'est qui l'attend dans le futur, comme il l'explique du haut de ses 26 ans.

Le succès de Ceccon, qui a également été le premier triomphe du Team Mulsanne et du constructeur de l'Alfa Romeo Giulietta TCR, Romeo Ferraris, a fait de l'Italien l'un des pilotes à suivre du championnat WTCR - FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO cette saison.



Bien que Ceccon soit monté sur des podiums en 2019, il n'a pas encore répété sa victoire à Suzuka, tandis que son coéquipier Ma Qinghua a remporté la WTCR Race of Slovakia en mai et a représenté une énorme menace pour Yvan Muller dans la Course 1 de la WTCR Race of China au début du mois.



"Bien sûr, c'était le genre de week-end dont on se souvient toujours, mais c'était il y a déjà un an", a déclaré Ceccon à propos de sa victoire à Suzuka. "J'aime regarder davantage vers l'avenir que vers le passé. C'est un bon souvenir, mais ça reste un souvenir, alors je veux me concentrer sur Suzuka 2019. Ce sera complètement différent, des voitures différentes, des pneus différents, des concurrents différents, le peloton est plus fort cette année donc on verra."



Si Ceccon évite de regarder en arrière, il admet que son triomphe à Suzuka en octobre dernier lui a redonné confiance en lui. "Il faut toujours croire en soi", dit Ceccon. "Je savais que j'aurais pu le faire, je ne savais pas quand le moment viendrait, mais je savais qu'il viendrait et qu'il serait arrivé assez tôt. C'est quelque chose que tu gardes à l'esprit et quand tu y penses, tu souris, tu te sens reconnaissant et tu dis merci pour ce qui s'est passé, mais l'avenir est encore long."



Malgré le fait qu'il attend toujours sa première victoire en WTCR / OSCARO en 2019, Ceccon estime qu'il roule mieux que pendant sa saison partielle en 2018.



"Nous devons aussi dire que nous commençons à marquer des points très tôt par rapport à l'année dernière", a-t-il déclaré. "L'année dernière, nous avons marqué des points au milieu de la saison en Slovaquie, cette année nous avons marqué des points dès la première course à Marrakech. Nous avons fait un meilleur travail que l'année dernière, mais je n'ai pas encore obtenu la victoire, mais j'espère l'obtenir très bientôt.



La WTCR JVCKENWOOD Race of Japan 2019 se déroulera à Suzuka du 25 au 27 octobre.

The post La victoire à Suzuka en WTCR est un souvenir, mais juste un souvenir, explique Ceccon appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.