La victoire de Guerrieri en WTCR complète un remarquabel hat-trick pour Honda à Macao

La victoire d'Esteban Guerrieri dans la course 3 de la WTCR Race of Macau a assuré à la Honda Civic Type R TCR d'avoir été victorieuse sur le circuit de Guia à chacune de ses trois sorties.

Après les victoires de Rob Huff en 2015 et de Tiago Monteiro en 2016, le triomphe de Guerrieri sur une Civic alignée par le ALL-INKL.COM Münnich Motorsport a apporté un triplé pour la machine développée par JAS Motorsport.



"C'est incroyable de terminer la saison de cette façon", a déclaré l'Argentin Guerrieri. «J'ai gagné sur la Nordschleife et à Macao; les deux circuits sur lesquels tout le monde veut gagner, et je suis tellement heureux. J’ai eu une voiture fantastique tout le week-end grâce à un travail incroyable de la part de l’équipe, et je peux aborder l'hiver sur une excellente note. »



En dépit de son succès à Macao, Mads Fischer, responsable du projet TCR de JAS Motorsport, insiste sur le fait que la firme italienne continuera à s’améliorer.



«Gagner à Macao à chaque saison de TCR est extrêmement spécial et montre que nous avons une voiture performante pour ce circuit», a déclaré Fischer. «Nous allons maintenant redoubler d'efforts pour pouvoir revenir encore mieux préparés pour 2019.»

