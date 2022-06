La victoire ce week-end lors de la WTCR Race of Hungary est un objectif réaliste pour Yvan Muller.

Avant que le Championnat du monde des voitures de tourisme de la FIA ne devienne le WTCR – FIA World Touring Car Cup en 2018, Muller a été quatre fois vainqueur au Hungaroring, avec des victoires en 2011, 2012, 2013 et 2014 faisant de lui un vrai spécialiste du circuit.



Bien qu'il n'ait plus gagné depuis, il reste une force solide au volant de sa Lynk & Co 03 TCR équipée de Goodyear.



"Notre voiture est bonne partout et nous sommes évidemment capables d'être sur le podium probablement pas loin de la victoire",a déclaré le pilote Cyan Racing Lynk & Co. Mais cela dépend de la température. Les conditions chaudes auxquelles nous pouvons nous attendre sont toujours plus compliquées pour les pneus, pour les freins et, bien sûr, pour le pilote, et il y a plus de sollicitations sur la voiture en général."



"Ce serait bien d'obtenir un bon résultat parce que, pour le moment, nous ne sommes pas devant. Nous sommes assez loin derrière les Honda, et nous sommes aussi derrière les Hyundai. Ce serait donc bien de jouer devant et de prendre des gros points."

