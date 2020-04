La vie après le dernier tour pour les pilotes WTCR

-

Alors que la saison 2020 du WTCR - FIA World Touring Car Cup attend toujours de démarrer, voici ce que certains pilotes de WTCR présents et passés ont prévu lorsqu'ils raccrocheront.

Mikel Azcona :

"Tout d'abord, je voudrais être champion du monde, ensuite j'aimerais avoir une équipe de sport automobile, Mikel Azcona Motorsport, avec mes propres pilotes quand je serai plus âgé."



Nicky Catsburg :

"Je passerais ma journée à ne rien faire, ce serait bien ! J'aimerais beaucoup voyager, peut-être que je continuerais dans le sport automobile mais je ne suis pas encore sûr".



Kevin Ceccon :

"J'ai une double vie, un pilote de course le week-end et quand je suis à la maison [dans mon entreprise familiale] nous faisons de la menuiserie, de l'acier, du sablage et de la peinture.



Tom Coronel (sur la photo) :

"Je serai mort ! Je ne m'arrêterai jamais ! C'est fini, il n'y aura plus de raison de vivre !"



Yann Ehrlacher :

"Je dirais faire des épreuves d'ironman et des courses longue distance, c'est ce que j'aimerais faire."



Néstor Girolami :

"Ma première ambition est de partager ma vie avec ma famille. En tant que sportif, j'aimerais continuer à travailler dans le sport automobile, peut-être comme directeur d'équipe ou conseiller les pilotes".



Esteban Guerrieri :

"J'aime communiquer, donc quelque chose en communication pour rendre d'une certaine manière ce que le sport m'a donné."



Daniel Haglöf :

"Quand j'ai commencé à être pilote de course professionnel, j'ai eu l'idée de créer une équipe et c'est ce que j'ai fait. Je fais les deux choses en parallèle, j'ai donc une bonne stratégie de sortie !



Niels Langeveld :

"J'ai tellement d'expérience en tant que pilote que je pourrais très bien m'en servir comme directeur de course. Ce serait un nouveau défi et j'aimerais essayer".



Norbert Michelisz :

"J'aime tellement être impliqué dans le sport automobile que si je ne pilotais pas, je chercherais probablement à faire du coaching de pilotage, à gérer des pilotes ou à m'agrandir avec M1RA comme patron d'équipe."



Tiago Monteiro :

"Je vais participer à la course d'une manière ou d'une autre. Je gère des pilotes et j'ai une société de développement et de gestion de jeunes talents, qui grandit chaque année".



Andy Priaulx :

"L'alternative à la course est trop moche pour être envisagée ! Mais j'ai beaucoup de choses à faire avec ma famille, mon fils se débrouille très, très bien. Je sais que les pères devraient se tenir à l'écart de leurs fils dans les courses, mais je peux au moins le suivre et prendre plaisir à le voir réussir sans avoir la pression".



Gabriele Tarquini

"À 35 ans, je faisais le travail de commentateur de Formule 1 pour la télévision italienne, mais je suis devenu trop vieux pour passer à la télévision ! Je serais très heureux de diriger une équipe ou un constructeur pendant deux ou trois saisons juste pour avoir l'expérience".



Attila Tassi :

"Je veux que la course soit mon métier pendant de nombreuses années, comme Gabriele Tarquini."



Jean-Karl Vernay :

"Je fais le travail que je veux faire parce que je savais que je serais pilote de course à l'âge de quatre ans ! Mais je ne pense pas que je vais être comme Gabriele [Tarquini et continuer à faire de la course] pour être honnête. J'espère qu'un jour j'aurai une famille et que je devrai m'occuper de mes enfants parce que les voyages vont s'arrêter".

WTCR WTCR Fast Talk : 10 choses que nous ne savions pas sur Yvan Muller 26/04/2020 À 19:00

The post La vie après le dernier tour pour les pilotes WTCR appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup.

WTCR Le podcast WTCR Fast Talk présenté par Goodyear : la deuxième partie de l’émission consacrée à Yvan 24/04/2020 À 13:00