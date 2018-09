Le WTCR – FIA World Touring Car Cup presenté par OSCARO poursuit son double rendez-vous chinois avec un arrêt dans l'épicentre de l'industrie automobile du pays, Wuhan, du 5 au 7 octobre.

En utilisant un circuit en ville modifié, la WTCR Race of China-Wuhan promet d'être un rendez-vous excitant avec Rob Huff (ici sur une photo de 2016) le seul des 25 pilotes du WTCR ayant une expérience de ce tracé difficile, qui a été étendu et modifié à des endroits avant l'arrivée de WTCR OSCARO dans l'équivalent chinois de la piste de Detroit en fin de semaine.



Le circuit urbain marquera l'achèvement de la Golden Week en Chine, le plus grand marché automobile au monde, avec 12 millions de ventes au cours du premier semestre 2018.



Et le héros local, Ma Qing Hua, rêve de courir à Wuhan au volant de sa Honda Civic Type R TCR du Boutsen Ginion Racing.



"Le tracé de la piste semble être un bon endroit pour les dépassements et c'est un bon circuit pour les voitures de tourisme", a déclaré Ma. "J'espère que nous pourrons apprécier le circuit urbain de Wuhan et que nous pourrons offrir un bon spectacle à la population locale."

The post La ville de l’automobile, prochaine étape pour les pilotes WTCR appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.