La Volkswagen Golf GTI WTCR est commercialisée

Les commandes sont désormais ouvertes pour la nouvelle Volkwagen Golf GTI TCR, la version route de la voiture du même nom alignée en WTCR - FIA World Touring Car Cup.

Avec une vitesse maximale de 260 km / h, la voiture peut atteindre 100 km / h en 5,6 secondes et propose un certain nombre de fonctionnalités de course pour améliorer encore l’apparence et les performances.



Lors de la deuxième saison de WTCR / OSCARO, Mehdi Bennani, Rob Huff et le double champion du monde de Rallycross FIA, Johan Kristoffersson, piloteront la Volkswagen Golf GTI TCR préparée pour la course par le Sébastien Loeb Racing.



Un quatrième pilote soutenu par Volkswagen sera annoncé en temps opportun.



La WTCR Race of Morocco a été choisie pour l'ouverture de la saison du 5 au 7 avril.

