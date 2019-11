La wild-card Jim Ka To forfait pour la WTCR Race of Macau

Jim Ka To est forfait pour le reste de la WTCR Race of Macau en raison des dégâts subis par sa Honda Civic Type R TCR lors des qualifications ce vendredi.

Le pilote de Hong Kong était la plus rapide des wild-cards lors de la première séance qualificative avant de connaître un accrochage avec Robert Dahlgren lors de la seconde.



Matteo Chiarcossi, Team Manager de KC Motorgroup déclare : "L'impact avec le mur a fait beaucoup de dégâts ; plus que sur la voiture de Tiago à Ningbo. Il nous faut remplacer le châssis, mais ce n'est pas possible de le faire ici, à Macao."

