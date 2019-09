La WTCR Race of China, c’est bientôt !

La WTCR Race of China aura lieu ce mois-ci. Le Ningbo International Speedpark s'apprête à accueillir les festivités du 13 au 15 septembre.

Voici le programme du septième meeting de WTCR – FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO 2019* :



Vendredi 13 septembre

Essais Libres 1 : 17h00-17h45



Samedi 14 septembre

Essais Libres 2 : 09h00-09h30

Premières qualifications : 11h00-11h30

Course 1 : 15h40 (13 tours)



Dimanche 15 septembre

Secondes qualifications, Q1 : 09h00-09h20

Secondes qualifications, Q2 : 09h25-09h35

Secondes qualifications, Q3 : 09h40 (la première voiture lance le shoot-out du top 5 pour la DHL Pole Position)

Course 2 : 14h30 (13 tours)

Course 3 : 15h50 (16 tours)



Cliquez ici pour consulter le programme provisoire.



* Heure locale.

