Voici un rappel du déroulement des 9e et 10e manches du WTCR – FIA World Touring Car Cup, la WTCR Race of Czech Republic.

Qualifications :La WTCR Race of Czech Republic commence par deux séances d'essais libres d'une durée de 45 minutes et 30 minutes, suivies d'une seule séance de qualification. Celle-ci est divisée en trois phases (Q1, Q2 et Q3) et comprend deux périodes d'élimination (Q1 et Q2). La Q1 dure 20 minutes et les 12 pilotes les plus rapides passent en Q2, où ils disposent de 10 minutes pour se battre pour les cinq places disponibles en Q3. Les cinq premiers qui progressent ensuite en Q3 ont droit à un tour, un par un, pour se battre pour la pole position. Des points sont attribués aux cinq plus rapides en Q1 et Q3 sur une échelle de 5-4-3-2-1.



Grilles de départ :La course 1 utilise une grille partiellement inversée avec les 10 pilotes les plus rapides en Q2 alignés dans l'ordre inverse, ce qui signifie que le pilote qui termine la Q2 en P10 démarre la course 1 en pole position, P9 en deuxième et ainsi de suite. Les pilotes qui étaient P11 et P12 en Q2 partent ensuite, suivis des pilotes éliminés après la Q1. La grille de la Course 2 utilise l'ordre combiné des qualifications après Q3.



Points :

*Les cinq pilotes les plus rapides des qualifications Q1 et Q3 marquent des points comme suit : 5-4-3-2-1.

*Les 15 premiers classés marquent des points dans chaque course comme suit : 25-20-16-13-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1

*Le même système de notation s'applique à la WTCR - FIA World Touring Car Cup pour les équipes et au titre de pilote junior de la FIA WTCR, bien que les points WTCR Junior ne soient pas attribués à la suite de Q3.

*Les pilotes du WTCR Trophy marquent des points comme suit : 10-8-5-3-1, 1 point pour le tour de qualification le plus rapide, 1 point pour le tour le plus rapide dans chaque course.

