La première édition des Races of Malaysia - une double affiche hyper condensée de sport mécanique avec le FIA WTCR et le championnat d'endurance moto FIM EWC -, sera diffusé en direct sur Astro en Malaisie.

Samedi 14 décembre, Astro retransmettra l'édition inaugurale des 8 Heures de Sepang dans leur intégralité alors que le héros local du MotoGP Hafizh Syahrin se battra pour les premières places contre les principaux concurrents du Championnat du Monde d'Endurance FIM 2019-2020 en moto.



Le dimanche 15 décembre, le point culminant du WTCR 2019 - FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO sera diffusé en direct sur Astro, où trois pilotes wildcards locaux - dont Syahrin - seront également en action.



La WTCR Race of Malaysia en direct sur Astro

Astro, et sa plateforme OTT Astro GO, diffuseront en direct la WTCR Race of Malaysia avec les deux séances qualificatives du vendredi 13 décembre et les trois courses du dimanche 15 décembre en direct. Les courses se dérouleront de jour, au crépuscule et sous les projecteurs nouvellement installés du circuit international de Sepang. Il y aura également une diffusion en différé pour les fans qui pourront suivre l'événement en décalé.



De plus, Astro diffusera les meilleurs moments des courses WTCR / OSCARO en Chine, au Japon et à Macao alors que la course au titre WTCR / OSCARO s'appuie sur la #RoadToMalaysia pour une finale passionnante sur le circuit international de Sepang.



La couverture en direct des 8 heures de Sepang, un axe de l'engagement d'Astro en faveur du Championnat d'Endurance Moto

Astro s'est également engagé à couvrir largement le Championnat du Monde d'Endurance (EWC) de la FIM, qui se combinera avec le WTCR / OSCARO pour former la première édition des Races of Malaysia sur le Circuit International de Sepang.



Non seulement Astro diffusera en direct les premières 8 Heures de Sepang et les 8 Heures de Suzuka en juillet prochain, mais il présentera également les temps forts de cinq manches de l'EWC.



En plus des pilotes de pointe du Championnat du Monde d'endurance, qui seront en quête de points cruciaux pour la saison 2019-2020, Hafizh Syahrin, le pilote malaisien de MotoGP, sera également au centre de l'attention. L'as de l'équipe Red Bull KTM Tech 3 fait équipe avec Franco Morbidelli et Michael van der Mark pour former le Sepang Racing Team pour les 8 Heures de Sepang. Il participera également à la WTCR Race of Malaysia en tant que pilote wildcard.



En plus d'être le partenaire de diffusion officiel des Races of Malaysia, Astro fera la promotion du WTCR / OSCARO et de l'EWC sur ses plateformes média.



CK Lee, chef des sports de la chaîne Astro, a déclaré : "Nous nous efforçons de fournir la meilleure couverture possible des événements sportifs internationaux et locaux en tant que berceau du sport en Malaisie. Notre chaîne de sport locale, Astro Arena, retransmettra en direct les courses de Malaisie. Alors que Astro Arena suit nos athlètes locaux, nous encourageons les fans de sport à les encourager à l'occasion de cet événement à venir, et suivre l'action sur Astro Arena CH801/CH80HD en décembre."



François Ribeiro, responsable d'Eurosport Events, promoteur de WTCR / OSCARO et du EWC, a déclaré : "La chaîne Astro dispose d'une solide base de fans de sport automobile en Malaisie sur deux et quatre roues. Je n'ai aucun doute qu'ils feront un excellent travail pour promouvoir notre événement à deux épreuve à deux affiches et lui donner une forte couverture nationale."



La star malaisienne du MotoGP, Syahrin, fer de lance des wildcards locaux

Le pilote MotoGP Hafizh Syahrin sera en tête de liste des pilotes wildcards locaux participant à la WTCR Race of Malaysia. Syahrin, qui disputera également les 8 Heures de l'EWC de Sepang, attirera un grand nombre d'admirateurs sur la piste et devant la télévision, tant est sa popularité dans son pays natal.



Mitchell Cheah, un jeune espoir malaisien qui participe à la série ADAC TCR Allemagne pour perfectionner ses compétences de pilote, et son compatriote expérimenté Douglas Khoo participeront également aux trois courses du WTCR / OSCARO à Sepang.



Le Team Malaysia en lice pour les premières places lors de 8 Heures de Sepang

L'as malaisien Hafizh Syahrin et son compatriote Franco Morbidelli, pilote MotoGP, et Michael van der Mark, vainqueur des 8 Heures de Suzuka, formeront l'équipe star du Sepang Racing. Ils piloteront une Yamaha YZF-R1 pour la première manche malaisienne du Championnat du Monde d'Endurance FIM.

