La WTCR Race of Portugal en direct sur TVI

TVI retransmettra en direct la WTCR Race of Portugal cette semaine alors que le WTCR - FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO pose ses valises dans les rues de Vila Real pour une course devenue un grand classique de la série.

TVI, la chaîne de télévision la plus regardée du Portugal avec 4 136 354 de téléspectateurs (source : GFK), diffusera en direct les trois courses disputées sur le Circuito Internacional de Vila Real les samedi 6 et dimanche 7 juillet, avec une couverture en différé des qualifications.



"Il est important d'offrir cet événement car les Portugais sont passionnés de compétition et que Vila Real est la capitale portugaise du sport automobile", explique Pedro Pinto, journaliste, présentateur des nouvelles et directeur adjoint de l'information de TVI.



François Ribeiro, responsable d'Eurosport Events, le promoteur du WTCR, a déclaré : "La WTCR Race of Portugal sur le circuit emblématique de Vila Real est toujours un grand moment, avec une excellente ambiance et des fans portugais passionnés. Cela ne fera qu'augmenter avec le retour de Tiago Monteiro en course. Ce sera aussi la troisième fois que le révolutionnaire tour joker sera utilisé dans une épreuve de niveau mondial de la FIA. Cela ajoutera encore davantage de spectacle pour les téléspectateurs qui suivront la course en direct sur TVI."



Cette année, la WTCR Race of Portugal sera importante à plus d'un titre. L'événement marquera non seulement le 50e rendez-vous de la course qui aura lieu dans la ville du nord du Portugal, mais aussi le retour en compétition du pilote KCMG soutenu par Honda, Tiago Monteiro, qui a dû faire l'impasse sur l'épreuve de l'an dernier pour se remettre des graves blessures à la tête et au cou qu'il avait subies dans un crash en essais en septembre 2017.



"C'est évidemment très excitant d'être de retour", a déclaré Monteiro. "L'année dernière, j'étais là en tant que touriste pour soutenir l'équipe et c'était un peu frustrant. Conduire à Vila Real devant mes concitoyens dans ma course à domicile est quelque chose de très spécial. C'est très difficile d'expliquer les sensations que l'on ressent avec tout ce soutien, mais c'est incroyable. En plus, nous avons ce circuit fantastique, qui est très exigeant et toutes ces choses se combinent pour en faire un événement très spécial."



Neuf pilotes ont remporté des victoires en WTCR / OSCARO en 2019 avec sept titres mondiaux présents sur la #WTCR2019SUPERGRID, un hashtag utilisé pour souligner la qualité des pilotes de cette saison, qui comprend également plusieurs champions nationaux et internationaux.

