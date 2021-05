La WTCR Race of Portugal, la deuxième étape prévue de la WTCR - FIA World Touring Car Cup, passera finalement de Vila Real au Circuito do Estoril, la date demeurant la même, les 26 et 27 juin.

Lieu chargé d'histoire et circuit des plus passionnants, Estoril sera le nouveau site du week-end WTCR du Portugal pour 2021, en réponse aux restrictions gouvernementales concernant les rassemblements de masse dans des lieux uniques, qui doivent rester en place jusqu'en août.



Ces restrictions, qui résultent de la pandémie de COVID-19, ont rendu impossible l'organisation de la WTCR Race of Portugal sur le célèbre circuit urbain de Vila Real - où le nombre de spectateurs ne peut être contrôlé en raison du cadre urbain compact de la piste - en 2021.



Cependant, Eurosport Events, le promoteur du WTCR, est ravi d'annoncer un nouvel accord de trois ans pour que Vila Real accueille la WTCR Race of Portugal à partir de 2022.



Afin de minimiser les perturbations pour les parties prenantes du WTCR, notamment les équipes, les fournisseurs et les diffuseurs, la date initiale de la WTCR Race of Portugal, les 26 et 27 juin, reste inchangée.



Le partenariat avec Estoril prolongé

Eurosport Events a établi un partenariat étroit et fructueux avec l'équipe de direction du Circuito do Estoril. Le site, situé à environ 35 kilomètres de la capitale portugaise, Lisbonne, accueille les 12 heures d'Estoril, une manche du championnat du monde d'endurance FIM pour motos, dont Eurosport Events assure également la promotion.



Lorsqu'il est devenu évident que la WTCR Race of Portugal ne pourrait pas se tenir à Vila Real cette saison, un accord entre Eurosport Events et le Circuito do Estoril a été rapidement trouvé. Le changement de lieu a ensuite été approuvé par la FIA, l'organe directeur du sport automobile mondial, et par la FPAK, l'ASN portugaise. Estoril accueillera donc deux week-ends de course promus par Eurosport Events en l'espace de trois semaines, les 12 heures d'Estoril étant prévues les 16 et 17 juillet.



"La priorité a toujours été de maintenir la WTCR Race of Portugal au calendrier 2021", a commenté François Ribeiro, responsable d'Eurosport Events. "Bien que ce soit avec grand regret que nous ne puissions pas profiter de l'accueil chaleureux de Vila Real pour une deuxième saison en raison de la pandémie de COVID-19, à Circuito do Estoril nous pouvons compter sur une excellente installation avec une tradition de courses de renom et une belle équipe avec qui travailler, tout comme nous le faisons à Vila Real. Nous remercions la FIA et la FPAK d'avoir accepté le changement de site à la même date et nous adressons toutes nos salutations aux habitants de Vila Real, que nous avons hâte de retrouver la saison prochaine lorsque nous commencerons avec un nouvel accord de trois ans, grâce à l'enthousiasme et au soutien continus du maire Santos."



António Lima, président du Motor Clube do Estoril, a ajouté : "Pour le Motor Clube do Estoril, c'est avec une grande satisfaction que nous recevons une manche du WTCR au circuit d'Estoril. Lorsque nous avons entamé les discussions avec Eurosport Events, nous avons pu modifier notre calendrier pour accueillir cette course prestigieuse. Nous pensons que le tracé du mythique circuit d'Estoril, l'incroyable région de Cascais et la capacité d'organisation du Motor Clube do Estoril sont la garantie d'un événement mémorable. Je tiens à exprimer mes remerciements à la FPAK et au Circuit d'Estoril pour le soutien apporté à la réalisation de cet événement et à Eurosport Events pour leur confiance et leur laisser la garantie que le Circuit d'Estoril sera toujours disponible pour les recevoir. Je profite de cette occasion pour féliciter le circuit de Vila Real pour le nouvel accord de trois ans pour accueillir la WTCR Race of Portugal à partir de 2022. A toute la famille WTCR, bienvenue au Circuit d'Estoril, profitez de cette région et amusez-vous !"



Rui Santos, maire de Vila Real, a déclaré : "Malheureusement, pour la deuxième année consécutive, Vila Real ne pourra pas accueillir le WTCR et profiter du statut de capitale nationale du sport automobile. C'est particulièrement triste pour nous, car nous célébrons les 90 ans des premières courses à Vila Real, en 1931. Mais nous devons être pragmatiques et réaliser que, ce qui rend notre circuit unique, c'est la proximité du public, la gratuité, la convivialité et l'environnement, ce qui n'est pas compatible avec la crise sanitaire mondiale que nous connaissons. Malgré cela, nous sommes très heureux d'avoir convenu avec Eurosport Events du retour du WTCR pour les trois prochaines années, à partir de 2022. Nous ne formaliserons ce partenariat qu'après les élections municipales, prévues en septembre, afin de ne pas conditionner le vainqueur de ces élections, mais c'est une grande satisfaction de constater qu'en si peu d'années, Vila Real s'est imposée dans le sport automobile mondial et s'est révélée être un circuit désirable et passionnant. Quoi qu'il en soit, nous souhaitons que la WTCR Race of Portugal 2021, à Estoril, soit un énorme succès."



Cinq faits sur Estoril

1 : Le circuit a été ouvert en 1972 et a accueilli son premier Grand Prix de Formule 1 en 1984. Ayrton Senna y a remporté sa première victoire en Formule 1 la saison suivante.

2 : D'une longueur de 4,182 kilomètres, le circuit comporte 13 virages et une ligne droite de départ et d'arrivée de 986,5 mètres.

3 : Estoril n'est pas étranger aux courses de voitures de tourisme de la FIA, puisqu'il a accueilli la course WTCC Race of Portugal en 2008. Le héros local Tiago Monteiro a décroché une victoire des plus populaires dans la deuxième des deux courses.

4 : En plus d'être un site bien établi pour les courses automobiles, des courses MotoGP et EWC ont été organisées sur le Circuito do Estoril, l'EWC revenant en 2020.

5 : Des étapes du Rallye du Portugal, une manche du Championnat du monde des rallyes de la FIA, se sont déroulées à Estoril dans le passé.



WTCR - Calendrier de la WTCR - FIA World Touring Car Cup 2021

Manches 1 et 2 : WTCR Race of Germany, Nürburgring Nordschleife : 3-5 juin

Rounds 3 et 4 : WTCR Race of Portugal, Circuito do Estoril : 26 et 27 juin

Rounds 5 et 6 : WTCR Race of Spain, MotorLand Aragón : 10-11 juillet

Rounds 7 et 8 : WTCR Race of Italy, Adria International Raceway : 31 juillet et 1er août

Rounds 9 et 10 : WTCR Race of Hungary, Hungaroring : 21-22 août

Rounds 11 et 12 : WTCR Race of South Korea, Inje Speedium : 16 et 17 octobre

Rounds 13 et 14 : WTCR Race of China, Ningbo International Speedpark : 6 et 7 novembre

Rounds 15 et 16 : WTCR Race of Macau, Circuito da Guia : 19-21 novembre

