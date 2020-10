QUALIFICATIONS DU WTCR : COMMENT ÇA MARCHE ?

La course WTCR Race of Slovakia comprend une séance de qualification unique en trois phases, divisée en trois parties :



Q1

Combien de temps ?20 minutes

Qui marque quoi ?Les 5 points les plus rapides (5-4-3-2-1)

Qui passe en Q2 ?Les 12 premiers

Autre chose ?Le pilote le plus rapide remporte la pole position DHL pour la course 1



Q2

Combien de temps ?10 minutes

Qui marque quoi ?Aucun point n'est marqué

Qui passe en Q3 ?Les 5 premiers



Q3

Combien de temps ?Chaque pilote a droit à un tour de lancement, un tour lancé et un tour de décélération

Qui passe en premier ?Le pilote qui sort premier de la Q2 choisit le moment où il prend la piste, suivi par le pilote classé 2e de la Q2, puis le troisième, etc.

Qui marque quoi ?Les 5 pilotes de la Q3 marquent des points dans l'ordre de leur classement (5-4-3-2-1)

Autre chose ?Le pilote le plus rapide remporte la pole position DHL pour la course 3



LES GRILLES DU WTCR : COMMENT SE FORMENT-ELLES ?

Course 1 :Ordre final de la Q1

Course 2 :Les positions 1 à 10 des temps de qualification combinés s'alignent dans l'ordre inverse, les positions 11 et 12 étant occupées par les voitures de la deuxième course qui ne sont pas dans l'ordre inverse. Toutes les autres voitures s'alignent derrière à partir de la 13e place et au-delà (en fonction de leur temps en Q1)

Course 3 :Les 5 premières places sont occupées dans l'ordre de la Q3, les places 6 à 12 sont occupées par les voitures éliminées pendant la Q2 (selon leur temps de Q2). Les autres positions sont occupées par les voitures éliminées en Q1.



QUEL EST LE BAREME ?

Les 5 pilotes les plus rapides en Q1 et Q3 marquent des points comme suit : 5-4-3-2-1



Les 15 premiers classés marquent des points dans chaque course comme suit* :

25-20-16-13-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1



*Le même système de notation s'applique à la WTCR - FIA World Touring Car Cup for Teams et au classement WTCR Rookie Driver. Les pilotes du Trophée WTCR obtiennent le score suivant : 10-8-5-3-1, 1 point pour le tour de qualification le plus rapide, 1 point pour le tour le plus rapide dans chaque course.