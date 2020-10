Propriété de la RTVE, Teledeporte couvre les Jeux Olympiques, le Tour de France, le Tour d'Italie, les championnats du monde d'athlétisme, le handball, le ski alpin et le tennis.



Pour marquer le premier week-end de la WTCR Race of Spain, Teledeporte sera la première chaîne espagnole à diffuser en direct les épreuves du week-end, où l'on retrouvera notamment le héros local et pilote très coté, Mikel Azcona, qui fera des favoris pour la victoire sur le circuit de MotorLand Aragón dans une CUPRA Leon Competicion équipée par Goodyear.



Teledeporte diffusera en direct et gratuitement les qualifications du 31 octobre et la course 3 du 1er novembre sur TDP*+, sa plateforme de streaming. La chaîne diffusera également en direct la course 1 et la course 2 le 1er novembre sur sa chaîne terrestre gratuite.



Le WTCR veut marquer des points en Espagne

En plus de la couverture en direct sur Teledeporte, LaLiga SportsTV diffusera gratuitement les trois courses sur sa plateforme de streaming, à laquelle les téléspectateurs peuvent accéder en Espagne et à l'étranger en s'inscrivant. LaLiga SportsTV diffuse également les courses du championnat d'Espagne de F4 et de la Clio Cup Spain en direct de MotorLand Aragón sur ces liens :



Le samedi 31 octobre :

https://www.laligasportstv.com/media/video/ll-847162d8-9692-467b-60f7-08d85adfb79c



Dimanche 1er novembre :

https://www.laligasportstv.com/media/video/ll-51e1c67c-2cdf-4a0d-60f8-08d85adfb79c



LaLiga SportsTV est une plateforme multichaîne qui a été créée pour assurer la couverture des sports espagnols moins populaires, plutôt que de diffuser les matchs de football de LaLiga, afin d'accroître leur visibilité en Espagne. Il s'agit notamment de l'athlétisme, du badminton, de la pelote basque, du canoë, des échecs, de l'escrime et du futsal. Elle diffuse également en direct les événements du week-end des courses de la fédération espagnole RFEDA à ses plus de 410 000 abonnés.