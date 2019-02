Thed Björk estime que faire partie de la #WTCR2019SUPERGRID fera de 2019 la saison "la plus difficile" pour le pilote suédois.

Björk, pilote Lynk & Co, sera opposé à six autres champions du monde de la FIA mais aussi à des voitures de tourisme déjà éprouvées et reconnues lors de la deuxième saison du WTCR - FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO.



Malgré son palmarès - il a remporté le championnat FIA WTCC en 2017, quatre titres en championnat du supertourisme suédois sans oublier ses quatre succès en WTCR l'an passé - Björk esstime qu'il aura fort à faire en 2019.



"L'an passé, c'était déjà très difficile, mais 2019 sera sans nul doute la saison la plus difficile à laquelle j'aurais pris part avec la fameuse #WTCR2019SUPERGRID", indique Björk. "Ce ne sera pas facile, mais mon objectif n'en reste pas moins de viser la première place lors de la saison WTCR 2019".



La WTCR Race of Morocco ouvrira la saison de dix meeting et 30 courses, du 5 au 7 avril.

The post La #WTCR2019SUPERGRID la plus relevée de toutes, estime Björk appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.