Yvan Muller prendra le départ de la première course de la saison 2021 de la WTCR - FIA World Touring Car Cup en pole position après avoir terminé à la très importante dixième place des qualifications sur la Nordschleife du Nürburgring.

Le Français, quatre fois vainqueur du Championnat du Monde des Voitures de Tourisme de la FIA, s’alignera aux côtés de son neveu et coéquipier du Cyan Racing Lynk & Co, Yann Ehrlacher, à l’avant de la grille partiellement inversée pour la Course 1. Mais il s’en est fallu de peu.

Tom Coronel était en passe de décrocher la place de poleman tant convoitée, mais il l’a ratée de seulement 0,002s – l’équivalent de 11 centimètres du tour de 25,378 kilomètres – au volant de l’Audi RS 3 LMS de deuxième génération qui fait ses débuts mondiaux sur la WTCR Race of Germany.

“Il y a de quoi être satisfait, en particulier lorsque vous avez 51 ans sur ce circuit et avec l’engagement que vous devez donner”, a plaisanté Muller. “Nous allons voir ce que la course va nous apporter. Nous avons eu de la chance avec la météo lors de cette séance, mais demain, tout peut arriver sur l’Enfer vert.”

Coronel a déclaré avoir perdu du temps lorsque l’habitacle de son Audi s’est rempli de fumée lors d’un retournement de situation dramatique : “À la dernière chicane, je ne voyais plus mon point de freinage et finalement nous avons manqué la P10 pour 0.002s”, a expliqué le pilote de l’équipe Comtoyou DHL Audi Sport. “Je ne pense pas avoir jamais été aussi déçu mais c’est comme ça, je vais essayer de faire une bonne course.”

