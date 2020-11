Michelisz a connu une campagne difficile en 2020, lors de laquelle il n'a jamais été en mesure de jouer le titre pour le BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse. Mais le pilote hongrois est resté pleinement engagé tout au long de la saison au volant de sa Hyundai i30 N TCR.



"J'ai calé sur la grille de départ dans la course 1, et je suis retombé en dernière position avec un gros écart sur les autres pilotes", a déclaré le Hongrois. "Mon départ dans la deuxième course était bien meilleur, mais nous n'avions tout simplement pas le rythme. J'ai essayé de faire de mon mieux et je me suis livré à des batailles passionnantes, et même si je suis heureux d'avoir pris quelques points ce week-end, je voulais vraiment monter sur le podium."



"La dernière course a été mouvementée, et j'ai pu attaquer car je n'avais rien à perdre, mais c'est dommage que cela n'ait suffi que pour terminer septième. Nous savons où nous pouvons nous améliorer, mais nous avons tous fait de notre mieux ce week-end".