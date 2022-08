Yvan Muller ne sera plus présent en “touriste” quand il disputera ses manches à domicile du championnat WTCR – FIA World Touring Car Cup ce week-end.

Le pilote alsacien, qui détient le record du nombre de victoires et de titres dans le Championnat du Monde des Voitures de Tourisme de la FIA, se prépare à s’aligner avec Cyan Racing Lynk & Co sur la WTCR Race of Alsace GrandEst inaugurale, du 5 au 7 août sur l’Anneau du Rhin.



Bien qu’il ait déjà évolué en France à deux occasions en WTCR – sur le Circuit de Pau Arnos en 2021 et le Circuit de Pau-Ville en 2022 –, les manches 13 et 14 de la saison WTCR 2022 représentent de vraies courses à domicile pour le natif d’Altkirch.



Cependant, il ne s’agira pas d’une première expérience en compétition au niveau mondial dans sa région pour Muller qui a déjà pris part au Rallye de France Alsace, comptant pour le Championnat du Monde des Rallyes, de 2010 à 2012, avec une 14e place en 2012 comme meilleur classement.



“Nous sommes très heureux d’avoir l’opportunité de courir au moins une fois dans notre carrière devant de nombreuses personnes de notre région”,dit Muller en parlant pour lui ainsi que pour son équipier et neveu, le double champion WTCR en titre Yann Ehrlacher. Et de poursuivre :“J’ai participé à l’épreuve du WRC en Alsace, mais ce n’est pas comparable car le WRC n’est pas ma catégorie, j’étais là presque en touriste. Cette fois, je serai là en pilote WTCR et c’est en World Touring Cars que j’ai gagné mes titres – donc ce sera une expérience différente. La piste est assez intéressante mais délicate et propice aux erreurs.”

