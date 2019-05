Langeveld à l’énergie pour se battre en WTCR

Niels Langeveld aborde sa manche nationale du WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO avec une confiance accrue, après avoir décroché ses premiers points de la saison le week-end dernier en Slovaquie.

Langeveld était le seul pilote du WTCR / OSCARO à ne pas avoir marqué en 2019, mais il a mis fin à cette situation sur le Slovakia Ring avec une belle quatrième place à l'arrivée de la Course 3.

“J'avais une voiture me permettant de me battre”, dit le Néerlandais, membre du Comtoyou Team Audi Sport. “Nous ne pouvons pas encore suivre tout à fait certaines voitures du championnat, mais c'était sympa d'être en mesure de décrocher une quatrième place. Oui, juste au pied du podium, mais je préférerais être dessus de la meilleure façon possible. Donc sur la plus haute marche, et de préférence chez moi à Zandvoort !”

“J'arrive à Zandvoort avec beaucoup de confiance. Le Slovakia Ring a été un bon week-end qui m'a permis d'inscrire une bonne quantité de points. Je veux prolonger ces progrès avec une performance géniale à la maison. Je sais que ça va marcher – la vision des dunes de Zandvoort remplies de spectateurs néerlandais me donne tant d'énergie.”

