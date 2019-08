Niels Langeveld, pilote ayant déjà marqué des points en WTCR – FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO, a montré son talent en eSports en prenant deux deuxièmes places lors de la manche d'ouverture en eSports WTCR OSCARO, au Hungaroring.

Au volant d'une version virtuelle de sa Comtoyou Team Audi Sport RS .3 LMS, le Néerlandais Langeveld était en action sur le serveur trois et a marqué davantage de points que tous ses rivaux.



Après avoir fini deuxième derrière Nikola Nesic lors de la première course, ayant suivi le pilote Hyundai tout du long pour s'offrir un podium complété par Petr Kuzela au volant d'une CUPRA, Langeveld a signé une performance encore plus impressionnante lors de la course à grille inversée.



Remontant à nouveau à la deuxième place, Langeveld a fini derrière Máté Mezoffy dans une autre Hyundai. Attila Diner, qui a mis la pression à Langeveld pendant plusieurs tours, a fini troisième, tandis que Kuzela était quatrième.



Revivez ces courses ici : https://www.youtube.com/watch?v=vRjOW6-V3Tc

The post Langeveld brille en ligne en eSports WTCR OSCARO appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.