Niels Langeveld participera au Championnat multijoueur Esports WTCR OSCARO demain soir (dimanche) pour la deuxième saison.

Langeveld, qui court normalement pour l'équipe Comtoyou Team Audi Sport, a été le plus rapide des trois pilotes du WTCR - FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO lors des qualifications pour l'épreuve d'ouverture sur un Hungaroring virtuel.



Il a réalisé un temps de 1m51.552s, soit presque une seconde plus rapide que Mikel Azcona et Yann Ehrlacher.



Il se mesurera donc à 29 simracers et sa course sera diffusée en directà partir de 17h45 CET, directement avant la première course par division, via ce lien : https://www.youtube.com/watch?v=vRjOW6-V3Tc

The post Langeveld démontre ses talents en simracing en Esports WTCR OSCARO appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.