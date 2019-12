Langeveld favori alors que les vrais pilotes WTCR se préparent à courir en Esports

Niels Langeveld part favori pour remporter la section VIP de la finale en direct de l'Esports WTCR OSCARO demain (samedi).

Le Néerlandais était l'un des invités les plus performants du championnat online Esports WTCR OSCARO, se qualifiant sur le premier serveur pour la manche de Macao et égalant régulièrement les chronos des meilleurs pilotes d'Esports.



Cependant, Langeveld va avoir de la concurrence avec Esteban Guerrieri (ALL-INKL.COM Münnich Motorsport), candidat au titre WTCR / OSCARO, ainsi que Mikel Azcona, Kevin Ceccon et Yann Ehrlacher. L'événement aura lieu au RIFT à Kuala Lumpur, à partir de 16h00 CET le 14 décembre.



Quant à lui, Langeveld prévoit d'être moins conservateur lorsqu'il conclura sa première saison en WTCR – FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO avec Comtoyou Team Audi Sport à la WTCR Race of Malaysia ce dimanche.



“Je vais attaquer à fond, je vais me permettre de prendre un peu plus de risques pour le dernier week-end de la saison,” déclare-t-il. “Je sais qu'Audi peut être performant à Sepang, et je veux tirer le meilleur de cette opportunité.”

