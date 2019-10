Langeveld impressionne le boss avec son premier podium en WTCR

Le premier podium de Niels Langeveld en WTCR – FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO lui vaut les louanges de l'un de ceux qui ont insisté pour qu'il rejoigne le line-up Comtoyou Team Audi Sport cette année.

Chris Reinke, directeur des activités clientes d'Audi Sport, n'a pas tardé à féliciter le Néerlandais pour sa deuxième place en Course 1 à la WTCR JVCKENWOOD Race of Japan le week-end dernier : “Félicitations à Niels Langeveld et à son équipe pour son premier podium.”



Langeveld a déclaré : “Je n'oublie pas d'où je viens cette saison. J'ai connu de nombreuses déceptions et je ne suis pas si bien placé au classement, mais j'ai eu le potentiel toute la saison. Je n'ai pas eu beaucoup de chance, et je suis reconnaissant d'être sur le podium ici. Je suis vraiment content d'être là, et c'est la première étape vers des performances encore plus élevées, j'espère.”



“C'était une course fantastique, dommage pour la petite erreur, la connaissance de la piste compte aussi. C'était la première fois que je roulais sur le sec ici, donc ce n'était pas si mal du tout pour un début. Je suis vraiment content de ma deuxième place.”

