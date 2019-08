Niels Langeveld, "vrai" pilote en WTCR - FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO, s'est qualifié pour le Serveur 2 pour la manche Esports WTCR OSCARO disputée sur le Slovakia Ring.

Après avoir marqué le plus grand nombre de points du Serveur 3 sur le Hungaroring virtuel au début du mois, le Néerlandais s'est qualifié pour le Serveur 2 pour l'épreuve du Slovakia Ring, qui débute dimanche à 17h45 CET.



Au volant d'une Audi RS 3 LMS du Comtoyou Team Audi Sport, Langeveld a marqué ses premiers points en WTCR / OSCARO avec une huitième place dans la Course 2 lors de la WTCR Race of Slovakia à la mi-mai.



Comme dans sa vraie vie de pilote en WTCR / OSCARO, Langeveld sera confronté à une forte opposition avec Márk Nándori (Hongrie) et Jan Stange (Allemagne), anciens vainqueurs de l'Esports WTCR OSCARO.



Les courses du Serveur 2 seront en direct à partir de 17h45 sur ce lien:https://www.youtube.com/watch?v=UEpFwodRuZ8

The post Langeveld reçoit une promotion en Esport WTCR OSCARO appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.