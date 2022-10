Niels Langeveld, qui a disputé le WTCR - FIA World Touring Car Cup en 2019, a aidé Hyundai Motorsport à écrire une page d'histoire ce week-end.

Le Néerlandais a remporté le titre TCR Italie sur l'Autodromo Vallelunga Piero Taruffi au volant d'une Hyundai Elantra N TCR, le premier titre de pilote dans une série nationale TCR remporté avec cette voiture.



Langeveld s'est assuré du titre en remportant la course et en montant sur le podium sur ce site proche de Rome, qui a accueilli la WTCR Race of Italy en juillet. Target Competition, qui participera à la WTCR en 2020 et 2021, a également remporté le titre TCR Italy Teams pour la deuxième année consécutive.



Julien Moncet, directeur adjoint de l'équipe Hyundai Motorsport, a déclaré : "Les séries nationales de courses TCR font partie des championnats les plus compétitifs de ce sport, avec des voitures et des pilotes de même niveau qui produisent des courses très serrées. Le TCR Italie en est un excellent exemple, et le titre de Niels Langeveld et Target Competition n'a été possible que grâce à de nombreuses et excellentes performances durant l'année. Leur double podium lors du dernier week-end - exactement ce qu'il fallait pour remporter le titre - est peut-être le point d'orgue, mais les trois autres victoires de l'année témoignent de la grande régularité nécessaire pour remporter n'importe quel titre. Malgré tous les succès de nos clients, c'est le premier titre individuel pour un pilote avec l'Elantra N TCR. Cela prouve le potentiel énorme de la voiture et, bien qu'il s'agisse d'une étape importante pour ce modèle, je suis sûr que ce ne sera pas la dernière fois que nous fêterons cela avec nos clients."



De son côté, le WTCR - FIA World Touring Car Cup 2022 reprendra avec des meetings consécutifs à Bahreïn et en Arabie Saoudite en novembre.



Photo : Hyundai Motorsport

Ad

WTCR Trois questions à… Nathanal Berthon IL Y A UNE HEURE

WTCR CUPRA titré en WTCR, et désormais en ETCR IL Y A UNE HEURE