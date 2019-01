Plusieurs pilotes du WTCR - FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO seront en action sur le célèbre circuit de Mount Panorama à Bathurst le week-end prochain (du 1 au 3 juillet) lors de l'ouverture de l'Intercontinental GT Challenge en Australie.

Nicky Catsburg, Augusto Farfus, Gordon Shedden et Frédéric Vervisch figurent parmi une liste impressionnante de coureurs professionnels au départ des prochaines 12 Heures de Bathurst.



Catsburg et Farfus piloteront des BMW M3 GT6 pour le Walkenhorst Motorsport et le BMW Team Schnitzer, respectivement. Vervisch fait partie de l'armada Audi Sport Team Valvoline au volant d'une RMS LMS, tandis que Shedden est inscrit au volant d'une R8 LMS du Audi Sport Team MPC. Parmi les coéquipiers de Shedden, on compte Matt Neal, qui disputera également le British Touring Car Championship, tout en officiant dans le rôle d'expert aux commentaires du WTCR / OSCARO pour le signal mondial.



«Bathurst est l’un des meilleurs circuits au monde», a déclaré Farfus. "L'année dernière, nous avons vécu un bon week-end mais n'avons pas réussi à obtenir un bon résultat. Nous nous sommes donc fixés des objectifs ambitieux [cette année]."



Catsburg, qui, comme Farfus, courra cette saison avec une Hyundai i30 N TCR à WTCR / OSCARO, a ajouté: "Bathurst est depuis longtemps sur ma liste de courses à disputer - et maintenant, je vais courir là-bas pour la première fois. Je connais le circuit grâce au simulateur et j'ai regardé toutes les courses des dernières années."

The post L’appel de Bathurst pour les pilotes WTCR appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.