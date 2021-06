L'arche bleue Goodyear #FollowTheLeader a été installée à l'occasion de la WTCR Race of Germany le week-end dernier.

La structure géante est positionnée sur l'emplacement de la grille occupé par le Goodyear #FollowTheLeader - le leader du championnat - avant le départ des 16 courses qui composent le calendrier du WTCR - FIA World Touring Car Cup 2021.



Et, dans les airs, le célèbre dirigeable Goodyear, une icône mondialement reconnue qui constitue l'ambassadeur de la marque depuis près d'un siècle, a également pris son envol.



Ce modèle, un dirigeable semi-rigide Zeppelin NT de marque Goodyear, est le plus grand dirigeable semi-rigide au monde à l'heure actuelle, mesurant 75 mètres de long, jusqu'à 19,5 mètres de large et 17,4 mètres de haut.



Goodyear est le partenaire officiel du WTCR en matière de pneumatiques.

WTCR WTCR Race of Portugal : le décompte est lancé ! HIER À 11:58

WTCR 33 diffuseurs de 162 pays diffuseront le WTCR en 2021 11/06/2021 À 16:47