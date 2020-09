O'Keeffe a en effet obtenu une wildcard pour Zolder, où il pilotera une Renault Mégane RS TCR** pour le compte de l'équipe Vuković Motorsport, aux côtés du pilote titulaire cette saison de la structure suisse, le jeune Britannique Jack Young. Dylan O'Keeffe, 22 ans, a testé la voiture française en Autriche le mois dernier et est resté en Europe pour faire ses débuts en WTCR.



"C'est incroyable que cette campagne WTCR ait pu être menée à bien, compte tenu des circonstances auxquelles nous sommes tous confrontés avec le COVID-19", a déclaré O'Keeffe, qui court habituellement pour l'équipe Garry Rogers Motorsport en TCR Australie. "Je suis extrêmement reconnaissant à l'équipe de Vuković Motorsport de m'avoir donné l'opportunité de courir avec leur voiture.



"Alors que je suis encore très concentré sur mon championnat TCR Australie avec le Garry Rogers Motorsport, la saison est suspendue jusqu'en octobre au moins, ce qui m'a permis de venir en Europe et de suivre les protocoles de quarantaine nécessaires à mon retour."



"Mon premier meeting de course en dehors de l'Australie a été la manche de la Carrera Cup 2017 que j'ai faite en Malaisie, qui a d'ailleurs été mon premier podium dans la catégorie. J'ai participé à la sélection Porsche Junior Programme à plusieurs reprises, mais je n'ai plus eu la possibilité de courir à l'étranger".



O'Keeffe a déclaré que son récent essai dans la Renault lui avait permis d'acquérir de précieuses connaissances sur la Mégane. "Nous avons atteint notre principal objectif dès le jour du test, qui était d'améliorer l'équilibre de la tenue de route de la voiture", a-t-il déclaré. "C'était assez humide le matin mais cela a séché l'après-midi, ce qui a été utile car cela m'a permis de me familiariser avec la voiture et le circuit dans différents types de conditions. C'est très agréable de travailler avec l'équipe Vuković Motorsport et je suis sûr que nous arriverons sur le week-end de WTCR avec une base solide".



Milkenko Vuković, le PDG de Vuković Motorsport, a déclaré : "Nous sommes ravis d'avoir Dylan dans l'une de nos voitures pour la première manche de notre campagne WTCR. Comme nous nous y attendions, Dylan a fait un excellent travail dans notre Renault lors de la journée d'essai et nous a fourni de précieux commentaires. Nous sommes impatients de le voir courir au volant avec les autres pilotes du WTCR".



Conformément au règlement du WTCR, les coureurs wildcard n'ont pas droit à des points et devront embarquer 20 kilos supplémentaires.



*L'utilisation de la Renault Mégane RS TCR en WTCR - FIA World Touring Car Cup 2020 est soumise à l'accomplissement de tous les processus techniques mandatés par le WSC, l'organisation derrière le concept et la marque TCR.