L’avis de Coronel : le Salzburgring, une piste sympa et un bon endroit pour démarrer une nouvelle

Tom Coronel a décrit le théâtre de l'ouverture du WTCR 2020 - FIA World Touring Car Cup comme étant "cool" et un "bon endroit" pour commencer la saison à venir.

Salzburgring accueillera la première course WTCR Race of Austria les 12 et 13 septembre.



Cependant, la piste connue pour ses vitesses de pointe élevées a accueilli le Championnat du monde des voitures de tourisme de la FIA pendant trois saisons. Coronel a terminé la course 2 en 2012 avant de prendre la deuxième place de la course 1 en 2014 derrière Yvan Muller.



"C'est une piste cool, que nous avons visitée avec le WTCC, dont tout le monde se souvient par son phénomène d'aspiration", a déclaré Coronel. "C'est un circuit à grande vitesse, c'est une approche différente parce que vous conduisez avec une très faible force d'appui, ce qui signifie de longues lignes droites et des vitesses de pointe élevées et un droitier très rapide, donc un circuit très excitant.



"Vous devez y gérer vos pneus car on doit surtout tourner à droite, donc vous utilisez beaucoup l'avant gauche. C'est un bon endroit pour commencer notre saison".



Coronel est ici en phot à la lutte avec José María López sur le Salzburgring en 2014

