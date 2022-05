Rob Huff a admis que sa 13e place lors des qualifications de la WTCR Clean Fuels for All Race of France sur le Circuit de Pau-Ville n'était pas si mauvaise, considérant son manque de roulage avant cette saison.

Après avoir conclu un accord tardif pour demeurer avec Zengő Motorsport, sur une CUPRA, pour la saison 2022 du WTCR - FIA World Touring Car Cup, Huff et son coéquipier Dániel Nagy ont manqué de roulage avant la nouvelle campagne.



"Je dois dire que je suis assez satisfait des qualifications", a déclaré Huff, vainqueur du championnat du monde de voitures de tourisme de la FIA en 2012. "Je sens que j'ai tiré beaucoup de la voiture, nous avons fait un grand saut en avant depuis les essais libres.



"Je sens que j'ai fait un très bon tour, certainement au début, ce qui nous a immédiatement mis P3 et a donné un peu d'espoir à l'équipe. Mais le deuxième train de pneus, j'ai eu un peu de trafic, le troisième train de pneus, j'ai réussi à égaliser mon temps, mais le quatrième train était un demi dixième plus rapide.



"Mais la voiture était à la limite, et quand vous êtes à ce point à la limite, vous essayez de gagner un peu dans des virages particuliers où vous pensez qu'il en reste un peu à gagner, mais ensuite vous finissez par perdre trois dixièmes et le tour est complètement mort."



"Nous en avons tiré le maximum et être P13 alors qu'il y a deux semaines nous n'étions pas sûr d'être ici et avoir fait un jour d'essais quand tout le monde a fait 20 jours, être là où nous sommes est plutôt bien, ce n'est pas là où nous voulons être et ce n'est pas là où nous avons mérité d'être mais c'est là où nous sommes parce que c'est comme ça que va le sport automobile et plus vous êtes préparé, meilleur vous êtes."



Alors que Huff prendra le départ de la course 1 en 13e position, son coéquipier hongrois Nagy partira à la 17e place.

