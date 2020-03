Le #5 devient le #1 : Le roi du WTCR Michelisz change de numéro pour 2020

Le champion hongrois Norbert Michelisz défendra son titre en WTCR - FIA World Touring Car Cup avec le très convoité numéro 1 flanqué su sa Hyundai i30 N TCR LUKOIL BRC Squadra Corse.

Les pilotes qui remportent un titre ont la possibilité de sélectionner le numéro 1 pour la campagne suivante. Bien que ce ne soit pas obligatoire, son coéquipier Gabriele Tarquini a fait de même pour la saison 2019 après avoir remporté le premier titre WTCR en 2018.



"Je suis très heureux d'être le champion en titre du WTCR en 2020, je suis donc très fier d'avoir le numéro 1 sur ma voiture pour cette saison", a déclaré Michelisz, qui a remporté le titre WTCR à l'issue de la passionnante super-finale à quatre sur le circuit international de Sepang, en Malaisie, l'année dernière. "J'ai vraiment dû réfléchir au numéro que je voulais utiliser cette année. J'ai eu le numéro 5 presque toute ma carrière en WTCC, et aussi depuis que j'ai rejoint le BRC Racing Team, il a été difficile de changer".



En plus de confirmer son choix de numéro pour 2020, Michelisz a révélé son design de numéro. "Je voulais toujours avoir le nouveau numéro comme partie de mon logo, le #1 fait donc partie du M de mes initiales et a le rouge, le blanc et le vert du drapeau hongrois pour mon pays d'origine".

