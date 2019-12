Le barème expliqué pour la WTCR Race of Malaysia

Voici un récapitulatif du barème de points en WTCR – FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO, à l'aube de la super-finale de la saison à Sepang (Malaisie).

Qualifications 1 et Qualifications 2

Les cinq pilotes les plus rapides en Qualifications 1 et en Qualifications 2 selon le classement final marquent les points suivants :



DHL Pole Position = 5 points

Deuxième = 4

Troisième = 3

Quatrième = 2

Cinquième = 1



Le même barème est appliqué pour le WTCR – FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO des Équipes.



Courses 1, 2 et 3

Les pilotes du top 15 des courses 1, 2 et 3 marquent les points suivants :



Premier = 25 points

Deuxième = 20

Troisième = 16

Quatrième = 13

Cinquième = 11

Sixième = 10

Septième = 9

Huitième = 8

Neuvième = 7

Dixième = 6

Onzième = 5

Douzième = 4

Treizième = 3

Quatorzième = 2

Quinzième = 1



Le même barème est appliqué pour le WTCR – FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO des Équipes.



Les pilotes wild-cards ne peuvent pas marquer de points. Tous les points comptent pour le championnat.



Récompenses

Des trophées sont présentés aux trois premiers pilotes des Courses 1, 2 et 3



Un représentant de l'équipe victorieuse reçoit également un trophée lors de chacune des Courses 1, 2 et 3



À la fin de la saison, les pilotes du top 3 reçoivent un trophée ; le champion reçoit le grand WTCR Drivers’ Trophy, qui mesure 120 cm de haut, ainsi qu'un trophée de la FIA. L'écurie victorieuse reçoit également un trophée de la FIA



Le pilote signant le meilleur tour en course du week-end reçoit le TAG Heuer Best Lap Trophy



Le pilote marquant le plus de points sur l'ensemble du week-end est élu TAG Heuer Meilleur Pilote

