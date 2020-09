Bien que la quatrième place de Mikel Azcona dans la Course 2 sur la Nordschleife du Nürburgring n’ait pas éclipsé la troisième de Norbert Nagy lors de la WTCR Race of Slovakia en 2018, c’est bien la manière dont ce résultat fut obtenu qui a le plus compté.

En un peu plus de deux semaines, la petite équipe Zengő a préparé trois CUPRA Leon Competicioń TCR toutes neuves – sur la base de ses rares essais d’avant-saison –, engagé deux pilotes débutants en WTCR, Bence Boldizs et Gábor Kismarty-Lechner, et appris à connaître sa recrue espagnole Mikel Azcona.

“Quelle course, je suis content d’être P4, une course géniale pour tout dire”, a réagi Azcona. “J’ai piloté à la limite les trois tours et je suis même sorti dans le Karussell au premier en suivant Esteban [Guerrieri]. J’ai tapé le mur, la direction bougeait un peu ensuite mais j’ai pu continuer et après, je suis bien revenu sur Esteban. J’étais dans son pare-chocs arrière et j’ai décidé d’attendre jusqu’à la dernière ligne droite, car je savais ma CUPRA plus rapide que sa Honda. Je l’ai dépassé dans le dernier tour. Je suis très content du travail de Zengő Motorsport et des gars de chez CUPRA.”