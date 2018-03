Le BRC Racing Team se lie avec SK ZIC pour le WTCR

Le BRC Racing Team a annoncé un partenariat avec SK ZIX, leader du marché coréen des lubrifiants depuis 20 ans, pour la saison inaugurale du WTCR – FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO.

Le logo de la compagnie apparaîtra sur les Hyundai i30 N TCR alignées par BRC, et pilotées par Norbert Michelisz et Gabriele Tarquini.



SK Lubricants produit des huiles de base de groupe 3, dont 80% de la production est dédiée aux huiles moteur, en tant que plus grand producteur mondial d'huile de base 3, avec environ 40% de la production mondiale. Les produits de la compagnie sont disponibles dans de nombreux pays et sont fournis en tant qu'équipement d'origine pour de nombreux constructeurs.



Le Circuit Moulay El Hassan à Marrakech, au Maroc, accueillera l'ouverture du WTCR les 7 et 8 avril.