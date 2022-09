L'édition 2022 du WTCR - FIA World Touring Car Cup se décidera avec deux meetings au Moyen Orient, Bahreïn et l'Arabie Saoudite s'apprêtant à accueillir la discipline soutenue par Discovery Sport Events et la FIA pour la première fois cette saison.

Avec le soutien total et respectif de la Fédération automobile de Bahreïn et de la Fédération saoudienne de l'automobile et de la moto, la WTCR Race of Bahreïn est prévue du 10 au 12 novembre dans le cadre du week-end des 8 heures de Bahreïn du Championnat du monde d'endurance de la FIA, suivie de la course de nuit WTCR Race of Saudi Arabia du 25 au 27 novembre.



LaWTCR Race of Bahrainet laWTCR Race of Saudi Arabiarejoignent le calendrier 2022 du WTCR à la place des courses prévues en Chine, à Macao et en Corée du Sud, qui n'ont pas pu avoir lieu cette année en raison de restrictions dues à la pandémie mondiale de grippe. Les changements de calendrier ont été approuvés lors de la récente réunion du Conseil mondial du sport automobile de la FIA et représentent une grande opportunité pour le WTCR, qui ne s'est jamais rendu au Moyen-Orient, un centre clé du sport automobile.



L'ajout du Bahrain International Circuit et du Jeddah Corniche Circuit au calendrier de cette saison signifie que la course au titre WTCR 2022 se jouera sur deux sites de Grand Prix de Formule 1 construits selon les normes de sécurité Grade 1 de la FIA. Le WTCR rejoignant l'épreuve du championnat du monde d'endurance de la FIA à Bahreïn, deux compétitions de niveau mondial de la FIA figureront au même calendrier.



En effet, la première épreuve de WTCR à se disputer sur le circuit de Bahreïn, qui est organisée en partenariat avec le promoteur du WEC Le Mans Endurance Management, comprendra une course le vendredi 11 novembre et la deuxième course le samedi 12 novembre au matin, avant que la finale de la saison du WEC 8 Heures de Bahreïn ne commence plus tard dans la journée. La course de WTCR à Bahreïn se déroulera sur le circuit international de Bahreïn, qui comporte 15 virages et 5,412 kilomètres de circuit de Grand Prix.



La première visite de la WTCR en Arabie Saoudite, quant à elle, amènera pour la première fois des courses internationales de voitures de tourisme dans le pays pour deux courses de nuit promues par la Saudi Motorsport Company. La série sera la première à utiliser une piste alternative de 3,450 kilomètres, qui a récemment été homologuée et sélectionnée car sa conception est faite sur mesure pour les courses de voitures de tourisme FIA World Touring Car pare-chocs contre pare-chocs, porte contre porte.



La WTCR Race of Bahrain comptera pour les 15e et 16e manches de la saison 2022, tandis que la WTCR Race of Saudi Arabia constituera les 17e et 18e manches du calendrier. La décision de ne pas ajouter un troisième événement de remplacement en tant que 19e et 20e manches a été prise après consultation avec les équipes et est basée sur des considérations purement financières.



Alan Gow, président de la Commission des voitures de tourisme de la FIA, a déclaré :"L'arrivée de deux sites de classe mondiale tels que le Bahrain International Circuit et le Jeddah Corniche Circuit au calendrier de la WTCR - FIA World Touring Car Cup est un développement positif pour la série. C'est également formidable d'avoir enfin une épreuve commune avec le Championnat du monde d'endurance de la FIA. Malgré les différences évidentes entre les voitures et les durées de course, les voitures de tourisme et les voitures de sport appartiennent à la même famille de courses à habitacle fermé. Il y a toujours eu des croisements entre les deux et les pilotes ont tendance à passer d'une discipline à l'autre. Ce sera également quelque chose de spécial pour les fans, les médias et devrait offrir aux deux promoteurs l'opportunité de faire des activités promotionnelles intéressantes."



Jean-Baptiste Ley, directeur du WTCR, Discovery Sports Events, a déclaré :"Lorsqu'il est apparu clairement que les restrictions de voyage en cours causées par la pandémie sanitaire mondiale rendaient impossible la tenue de l'étape asiatique prévue, nous nous sommes concentrés sur les options de calendrier alternatives sur lesquelles nous avions travaillé en parallèle. L'opportunité de courir dans une région nouvelle mais importante pour la série, sur deux sites de classe mondiale, était donc extrêmement attrayante et nous avons été très heureux de finaliser les courses inaugurales WTCR Race of Bahrain et WTCR Race of Saudi Arabia qui auront lieu en novembre prochain.



"Nous remercions la FIA, la Fédération saoudienne de l'automobile et de la moto, la Saudi Motorsport Company et, dans le cas de l'épreuve de Bahreïn, la Bahrain Motor Federation, le Bahrain International Circuit et nos partenaires de l'ACO par le biais de Le Mans Endurance Management. Nous travaillons déjà en étroite collaboration avec l'ACO sur les 24 Heures Motos, une manche du Championnat du Monde d'Endurance FIM pour les motos dont nous assurons également la promotion, et nous sommes ravis d'étendre cette alliance à une autre catégorie.



"Nous remercions également DHL, notre partenaire logistique officiel, ainsi que les autres acteurs clés du WTCR, notamment les équipes, les pilotes, les départements de course des clients et les fournisseurs, pour leur soutien indéfectible et leur patience. Nous pouvons maintenant nous réjouir de ce qui, nous en sommes convaincus, sera une conclusion passionnante et appropriée de la saison 2022 et nous espérons vraiment que nos fans apprécieront le spectacle."



Sherif Al Mahdy, directeur commercial du Bahrain International Circuit, a déclaré :"C'est un grand honneur pour nous d'accueillir le WTCR pour ses débuts au Moyen-Orient et aussi la première fois qu'il apparaîtra aux côtés du championnat du monde d'endurance. La combinaison unique de courses de voitures de tourisme et de voitures de sport donnera lieu à un spectacle passionnant pour les fans de Bahreïn et du monde entier et nous sommes impatients d'accueillir les participants plus tard cette année."



SAR le Prince Khalid Bin Sultan Al Abdullah Al-Faisal, président de la Fédération saoudienne de l'automobile et de la moto et président de la Saudi Motorsport Company, a déclaré :"Nous sommes ravis d'accueillir la Coupe du monde des voitures de tourisme de la FIA pour la première fois cette année et nous sommes extrêmement reconnaissants à la FIA et à Discovery Sports Events de nous avoir aidés à réaliser ce projet. L'arrivée d'une autre série de courses d'envergure mondiale en Arabie saoudite confirme l'ampleur de la transformation du Royaume en un centre de sport automobile dans la région et accélère encore le rythme des progrès que nous constatons grâce à l'accueil de tels événements majeurs. Rien que cette année, nous avons accueilli le Rallye Dakar, la Formule E et l'Extreme E. Nous avons également accueilli la Formule 1. En outre, nous avons accueilli la Formule 1 pour la deuxième fois sur le circuit de Jeddah Corniche en mars. Nous attendons maintenant avec impatience de poursuivre cette série de succès en organisant la finale de la saison de la FIA World Touring Car Cup sur notre circuit nouvellement configuré."



Une course au titre des plus ouverte en WTCR, en route vers le Moyen-Orient

Après la première édition de la WTCR Race of Alsace GrandEst au Circuit de l'Anneau du Rhin, qui s'est déroulée les 6 et 7 août,Mikel Azconaest le#FollowTheLeader Goodyearavec 35 points d'avance au classement provisoire. Cependant, avec un maximum de 65 points en jeu à chaque événement, le vainqueur du titre WTCR 2022 est loin d'être décidé alors que la série poursuit sa pause estivale. Le WTCR - FIA World Touring Car Cup for Teams est également loin d'être fixée et est actuellement menée par le BRC Hyundai N Squadra Corse.



Le fret maritime, une option de transport durable pour le WTCR

Les voitures, pièces détachées, pneus, carburant et autres équipements du WTCR seront transportés au Moyen-Orient par fret maritime, conformément à l'engagement de Discovery Sports Events d'utiliser l'option de transport la plus durable possible, conformément à ses obligations en tant que détenteur de l'accréditation environnementale trois étoiles de la FIA. Cette accréditation a été délivrée en mai 2021 à l'issue d'un processus d'audit rigoureux, conformément au cadre de certification environnementale de l'organe directeur mondial du sport automobile. Toutes les opérations logistiques sont gérées par le partenaire logistique officiel du WTCR, DHL.



WTCR - Coupe du monde des voitures de tourisme de la FIA - autres événements en 2022

Manches 15 et 16 :WTCR Race of Bahrain, Bahrain International Circuit, 10-12 novembre.

Manches 17 et 18 :WTCR Race of Saudi Arabia, Jeddah Corniche Circuit, 25-27 novembre**.



**Sous réserve de la signature de l'accord du promoteur de l'événement.

